De Laurentiis no limits “La squadra è più forte di quella dello scudetto”
Nel suo approfondimento pubblicato su Repubblica Napoli, Marco Azzi racconta come, grazie all’impresa dell’Olimpico, il presente del Napoli abbia ritrovato entusiasmo e identità. Durante il Galà del Calcio a Milano — come riporta Marco Azzi su Repubblica Napoli — Aurelio De Laurentiis ha celebrato i riconoscimenti ricevuti dal club, soffermandosi soprattutto sulla rinascita dei campioni d’Italia.
Secondo quanto descritto da Marco Azzi su Repubblica Napoli, il presidente ha sottolineato come la squadra abbia attraversato «un breve momento di sconforto», aggravato dall’emergenza infortuni, ma superato grazie alla crescita di nuovi interpreti e alla forza del gruppo: «Sono convinto che la nostra squadra attuale sia più forte di quella che ha appena vinto il campionato». De Laurentiis ha ricordato come gli imprevisti abbiano favorito l’inserimento di giocatori meno utilizzati, contribuendo a cementare una rosa più ampia e consapevole.
Come analizza ancora Marco Azzi su Repubblica Napoli, la svolta è arrivata con il successo sulla Roma, che ha completato la sequenza delle tre vittorie decisive contro Atalanta, Qarabag e giallorossi. Una prova di forza che ha cancellato la crisi esplosa dopo il 9 novembre a Bologna, quando il Napoli sembrava sull’orlo della rottura. L’origine della rinascita coincide con la rivoluzione tattica di Antonio Conte: il passaggio al 3-4-2-1, reso necessario dagli infortuni di De Bruyne, Anguissa e Gilmour, ha ridisegnato gli equilibri della squadra.
Marco Azzi evidenzia su Repubblica Napoli come Conte abbia saputo trovare in corsa nuove soluzioni, stimolando l’orgoglio dei campioni d’Italia e scoprendo protagonisti inattesi: Neres, Lang e Beukema sono diventati volti simbolo della riscossa. Intorno al Napoli si è riacceso l’entusiasmo e il Maradona andrà verso il tutto esaurito per la sfida di Coppa Italia contro il Cagliari, anticipo della supersfida con la Juventus di Spalletti.
Resta però l’allarme legato all’emergenza: Lobotka e McTominay, senza alternative a centrocampo, dovranno resistere fino al mercato di gennaio. In difesa la situazione migliora con Spinazzola e i progressi di Gutierrez; in attacco cresce l’attesa per il ritorno di Lukaku, ormai vicino al rientro. Un’arma potenzialmente decisiva nella corsa scudetto.
Alla festa del Galà, ricorda Marco Azzi su Repubblica Napoli, il tuffo nel passato è stato dolce. Ma il presente guarda avanti: «Il nostro obiettivo è la difesa del titolo», ha dichiarato Conte.