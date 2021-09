Napoli-Cagliari, Mertens voleva esserci. Spunta una richiesta a Spalletti: Il retroscena

Dries Mertens convocato per Napoli-Cagliari. Il fantasista belga reduce da un’operazione alla spalla è tornato disponibile.

MERTENS, SPALLETTI E IL RETROSCENA

Dries Mertens è tornato, il belga è stato convocato per Napoli-Cagliari. Ciro, come lo hanno ribattezzato a Napoli è un elemento fondamentale del gruppo azzurro, fuori e dentro al campo, memorabili i siparietti con il magazziniere Starace. Mertens, reduce da un’operazione alla spalla, ha bruciato le tappe pur di mettersi agli ordini di Spalletti. Il folletto belga non vedeva l’ora di rientrare nel gruppo come ha spiegato Luciano Spalletti in conferenza stampa , rivelando anche un piccolo retroscena:

“Dries Mertens è stato convocato. Abbiamo accelerato un po’ il rientro, ma ci teneva fortemente a far parte di questo gruppo. Il nostro responsabile sanitario, Raffaele Canonico, ha avuto anche il via libera dal professore che l’ha operato alla spalla. Ci sarà pure Demme. Sta bene. Il ritorno di Diego è fondamentale: abbiamo avuto la coperta un po’ corta a centrocampo sin dalla preparazione estiva e il recupero è prezioso. Lobotka tornerà dopo la sosta, Ghoulam potrebbe essere a disposizione la prossima partita. Ognuno è determinato ad offrire il suo contributo e nessuno si accontenta”. Mertens e il Napoli vogliono continuare a stupire.