Napoli-Cagliari: le probabili formazioni, cambio in attacco per Spalletti

Formazioni Napoli-Cagliari le ultime novità. Spalletti ha solo un dubbio in attacco tra Politano e Lozano, Mazzarri sceglie Pavoletti. Sarà una sfida estremamente delicata quella dello stadio Diego Armando Maradona. Oggi alle 20145 si affrontano Napoli-Cagliari per la sesta giornata di Serie A. I partenopei devono vincere per sorpassare nuovamente il Milan e piazzarsi al primo posto in classifica, mentre i sardi hanno esigenza di punti salvezza. Fino ad ora la squadra di Mazzarri, che ha sostituito Semplici, ha raccolto solo due punti in campionato. Il tecnico di San Vincenzo sogna di fare lo sgambetto a Spalletti, lo ha detto chiaramente in conferenza stampa. Le formazioni di Napoli e Cagliari non dovrebbero cambiare molto rispetto all’ultima gara, i veri dubbi per i due tecnici sono nel reparto offensivo.

Napoli: la probabile formazione

Secondo quanto scrive Corriere dello Sport non ci dovrebbero essere molti cambi nella formazione titolare del Napoli che sfida il Cagliari. L’unico dubbio per Spalletti è in attacco con il ballottaggio Politano-Lozano. Arrivano invece conferme per Ospina in porta, Rrahmani in difesa e la coppia Anguissa-Fabian Ruiz a centrocampo. Da segnalare il ritorno tra i convocati di Mertens e Demme, reduci rispettivamente da un’operazione alla spalla ed un infortunio.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. Allenatore: Spalletti.

Cagliari: la probabile formazione

Mazzarri secondo il quotidiano sportivo è pronto a fare un grande cambio in attacco, puntando su Pavoletti e lasciando fuori Keita. Il tecnico vuole puntare su un 4-4-2 che dia sostanza al centrocampo ed alla difesa, pronto a sfruttare le ripartenze con giocatori veloci come Joao Pedro, Dalbert e Nandez.

Cagliari (4-4-2): Cragno; Caceres, Godin, Carboni, Dalbert; Nandez, Marin, Strootiman, Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti. Allenatore: Mazzarri.