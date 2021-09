Napoli-Cagliari – Mazzarri: “A Napoli quattro anni memorabili. Ora sogno di fermarli”

Walter Mazzarri parla in conferenza stampa di Napoli-Cagliari, il tecnico dei sardi ha necessità di fare punti salvezza. L’allenatore è chiamato a risollevare le sorti del Cagliari che in questo inizio di stagione ha racimolato solo 2 punti in campionato. Mazzarri è partito con un pareggio (con la Lazio) ed una sconfitta (con l’Empoli in casa).

Mazzarri nella presentazione di Napoli-Cagliari non dimentica il suo passato al Napoli ed in conferenza stampa dice: “Mi conoscono bene. Sono stati quattro anni memorabili, ma ora devo pensare al Cagliari. So che molte persone mi stimano, ma in questo momento il mio obiettivo è fare bene con la mia squadra. Il nostro obiettivo è quello di mettergli i bastoni tra le ruote“.

Il tecnico del Cagliari vorrebbe ripetere la prestazione fatta registrare al suo esordio con la Lazio: “Per vedere il Cagliari così ordinato, compatto e propositivo deve essere lucido, deve stare bene ed essere carico. La mia vera curiosità è che è la terza partita in una settimana e voglio vedere la brillantezza in chi farò scendere in campo. Se hanno giocato bene contro la Lazio possiamo fare lo stesso anche con il Napoli, sebbene la condizione di quella squadra sia in una condizione migliore“.

Napoli-Cagliari: Mazzarri e la fase difensiva

Mazzarri sta cercando di migliorare la sua squadra in fase difensiva: “Stiamo lavorando ed abbiamo cercato di migliorare in alcuni aspetti. Abbiamo provato delle cose sui corner. Abbiamo capito cosa fare e ci stiamo lavorando con i ragazzi“. I precidenti tra Napoli e Cagliari non sorridono alla squadra sarda, ma il tecnico di San Vincenzo sogna di fare lo sgambetto al Napoli. Mazzarri non vuole sbilanciarsi troppo sulla formazione e non offre grandi indicazioni: “Keita o Pavoletti? Possono essere molto importanti tutti e due, inutile parlare troppo di tattica ora. Domani si vedrà la formazione che ho schierato“.