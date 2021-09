Napoli-Cagliari: tutti i precedenti al ‘San Paolo’

I precedenti di Napoli-Cagliari sorridono alla squadra di Spalletti, azzurri nettamente avanti nelle vittorie tra le mura amiche. Gli azzurri sfidano il Cagliari nella sfida dello stadio Diego Armando Maradona, ma ovviamente i precedenti riguardano essenzialmente le gare giocate allo stadio di Fuorigrotta, quando si chiamava San Paolo. I precedenti tra Napoli e Cagliari vedono gli azzurri in vantaggio negli ultimi 35 confronti:

20 successi Napoli

10 pareggi

5 successi Cagliari.

Proprio l’ultimo pareggio è stato uno dei peggiori per il Napoli. Durante la scorsa stagione la sfida Napoli-Cagliari terminò 1-1 e fu uno dei grandi rimpianti per la formazione allora allenata da Gennaro Gattuso che poi fallì l’obiettivo della qualificazione alla Champions League.

Come ci arriva il Cagliari

La sfida dello stadio Diego Armando Maradona sarà importante per la formazione di Mazzarri. I sardi hanno bisogno di punti salvezza. Attualmente il Cagliari ha due punti in classifica. Mazzarri guida la squadra da due partite in cui ha collezionato un pareggio in trasferta con la Lazio ed una sconfitta in casa con l’Empoli.

Come ci arriva il Napoli

Nonostante i precedenti a favore Napoli-Cagliari è una sfida molto delicata per la squadra di Spalletti. Il tecnico vuole allungare la striscia di vittorie consecutive, puntando magari al record di Sarri. Il tecnico deve fare ancora i conti con tante assenze come quelle di Demme, Ghoulam e Lobotoka. Così come Mertens, per il quale si è vociferato un litigio con la società, poi nettamente smentito da Paolo Del Genio.

Dove vedere Napoli-Cagliari

La sfida della 6a giornata di Serie A in programma domenica alle 20.45 sarà trasmesso da Dazn. La sfida sarà visibile anche attraverso i dispositivi mobili come smartphone, pc, tablet e le principali console di gioco come Playstaion e Xbox.