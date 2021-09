Napoli-Cagliari: dove vederla, tv e streaming

Napoli-Cagliari è una sfida delicata per entrambe le formazioni, le due formazioni si sfida allo stadio Diego Armando Maradona. Il Cagliari ha necessità di punti salvezza, il Napoli deve vincere per essere sicuro di restare ancora primo in classifica. Spalletti in conferenza stampa ha detto di essere al pali di Milan e Inter, facendo capire che la squadra prende sempre più coscienza dei propri mezzi.

Napoli-Cagliari: canale tv

La sfida sarà trasmessa in diretta tv ed in esclusiva da Dazn. Il match Napoli-Cagliari si svolgerà il giorno 26 settembre 2021 alle ore 20.45. La diretta streaming della partita sarà possibile grazie all’applicazione Dazn, visibile anche attraverso i dispositivi mobili come smartphone e tablet.

Il match dello stadio Diego Armando Maradona potrà essere visto scaricando l’applicazione Dazn sulle principali console come Playstation 4/5 e Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Ordine tuona: “Dazn inadeguato, i colpevoli sono i presidenti”.

Le probabili formazioni

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

CAGLIARI (4-4-2): Cragno; Caceres, Godin, Carboni, Lykogiannis; Nandez, Marin, Strootman, Dalbert; Joao Pedro, Keita.

I precedenti sorridono alla squadra di Spalletti che però deve fare molta attenzione a Mazzarri. Il tecnico del Napoli deve ancora fare a meno di Mertens, Lobotka, Ghoulam e Demme.