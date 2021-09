Ordine tuona: ” DAZN è inadeguato. I veri colpevoli sono i presidenti di Serie A e la loro avidità”

Franco Ordine giornalista di Mediaset, si caglia contro i disservizi di DAZN, incolpando principalmente l’avidità dei presidenti di serie A. ai microfoni di radio punto nuovo, Ordine è un fiume in piena. Ecco quanto evidenziato da napolipiu.com

“L’ennesimo caso DAZN? Non è normale ciò che è avvenuto ieri in occasione di Sampdoria-Napoli e Torino-Lazio. Il problema va risolto rapidamente, non si può continuare così. Tuttavia, è innegabile che il processo dello streaming debba andare avanti, altrimenti rischiamo di tornare ai messaggi di fumo”.

Franco Ordine ha poi aggiunto: “DAZN sta commettendo troppi errori, dopo oltre un mese dall’avvio della stagione mi sembra chiaro che il problema della piattaforma sia strutturale. I veri colpevoli, in ogni caso, sono i presidenti, i quali, per guadagnare qualche soldo in più, hanno sacrificato la passione dei tifosi, come dimostrano i dati di audience, decisamente più bassi rispetto al passato”.