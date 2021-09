Napoli-Cagliari – Bonan: “Mazzarri sa come fare, può battere il Napoli”

Alessandro Bonan di Sky presenta Napoli-Cagliari, sfida che secondo il giornalista non è impossibile per i sardi di Mazzarri. Fino ad ora il Cagliari ha raccolto solo 2 punti in campionato, di cui 1 proprio sotto la gestione di Mazzarri, tecnico subentrato a Semplici. Il tecnico dei sardi in conferenza stampa ha parlato di sfida molto delicata, da prendere con le molle.

Secondo Bonan, però, Mazzarri in Napoli-Cagliari può fare lo sgambetto agli azzurri. “Il tecnico dei sardi ha una grande qualità, quella di saper dare equilibrio e continuità alle sue squadre. Lui sa aggiustare le formazioni e può farlo anche con il Cagliari. Sicuramente troverà la soluzione giusta“.

Storicamente il Cagliari fa sempre fatica quando deve giocare a Napoli, con i precedenti che sono nettamente a favore degli azzurri. Ma Bonan per Napoli-Cagliari non vede una sfida impossibile: “La gara con l’Empoli è stata sicuramente un passo indietro, spiegabile anche con una condizione fisica non proprio eccellente. La sfida del Cagliari col Napoli arriva in un momento buono per i sardi, non credo sia impossibile“.

Intanto in conferenza stampa ha parlato anche Luciano Spalletti che ha lanciato la sua squadra verso le zone alte della classifica. Il tecnico non si nasconde, ma non parla apertamente di scudetto.