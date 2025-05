Napoli-Cagliari, maxi schermi e piano sicurezza: la città si prepara alla possibile festa Scudetto

Come riporta Antonio Di Costanzo su la Repubblica Napoli, il match tra Napoli e Cagliari, anticipato a venerdì sera e potenzialmente decisivo per lo Scudetto, è ormai diventato una questione non solo sportiva, ma anche di ordine pubblico. Il sindaco Gaetano Manfredi ha già disposto l’allestimento di tre maxi schermi in città, ma le richieste da parte delle istituzioni locali si stanno spingendo oltre.

400 mila in fila per un biglietto, ipotesi partita in chiaro

Secondo quanto riferito da la Repubblica Napoli, ieri sera si sono registrate oltre 400 mila persone in coda online per acquistare un biglietto per lo Stadio Maradona. Una mole tale da far riflettere seriamente sull’opportunità di garantire la visione della gara anche in chiaro, almeno in Campania. La prefettura di Napoli sta valutando la possibilità di avanzare una richiesta ufficiale a Dazn per trasmettere il match non solo sui tre maxi schermi già previsti – a piazza del Plebiscito, piazza Giovanni Paolo II (Scampia) e piazza Mercato – ma anche gratuitamente per tutti, almeno in parte.

Tuttavia, come spiega Di Costanzo, su questo punto Dazn oppone resistenza, forte dell’esclusiva garantita da un investimento da 700 milioni di euro. È possibile che venga concessa la trasmissione pubblica solo del secondo tempo o in modalità limitata alle piazze.

Simeone (Comune): «Serve visione pubblica per evitare disordini»

A supporto della richiesta si è espresso anche Nino Simeone, presidente della Commissione Mobilità e Protezione Civile del Comune:

«Formalizzerò una richiesta al prefetto e al Tavolo della sicurezza per assicurare la trasmissione in chiaro dell’ultima partita tra Napoli e Cagliari».

E aggiunge:

«L’enorme richiesta di biglietti, l’impossibilità di accontentare tutti e la forte valenza simbolica dell’evento rendono necessaria una visione pubblica per evitare rischi per l’ordine e situazioni di tensione».

Piano sicurezza e trasporti: la festa parte dal Maradona

Intanto, il prefetto Michele di Bari ha avviato le riunioni per un piano sicurezza capillare in vista di un’eventuale esplosione spontanea di festa post-partita. Il piano prevede una zona pedonale tra piazza del Plebiscito e il lungomare, controlli rafforzati attorno allo stadio di Fuorigrotta e nelle aree dei maxi schermi, oltre a un dispositivo di traffico flessibile, vista la giornata lavorativa.

Sul fronte mobilità, l’Anm garantirà un prolungamento notturno fino alle 2 per la Linea 1 della metropolitana tra venerdì e sabato. Ma resta da gestire il potenziale disagio causato da uno sciopero nazionale del personale Fs, proclamato per tutta la giornata di venerdì, che potrebbe compromettere i collegamenti della Linea 2 Trenitalia con lo stadio.

Già si pensa alla parata Scudetto

Come anticipa la Repubblica Napoli, in caso di vittoria, il Comune comincia a ipotizzare la parata ufficiale: due bus scoperti potrebbero attraversare il lungomare tra sabato e domenica per festeggiare quello che sarebbe il quarto Scudetto della storia azzurra.

La città è pronta. La scaramanzia, stavolta, è stata messa da parte.