Il Napoli di Luciano Spalletti si conferma protagonista anche in altre importanti statistiche battendo Barcellona e Manchester City.

La stagione del Napoli di Luciano Spalletti è destinata a rimanere nella memoria collettiva. Dopo aver conquistato lo scudetto con prestazioni eccellenti in ogni reparto, battendo record sia in attacco che in difesa, assicurandosi il titolo con cinque giornate d’anticipo, il Napoli ha raggiunto un altro primato a livello europeo. La squadra di Spalletti ha accumulato ben 90 punti, superando sia il Barcellona (88) che il Manchester City (89), campioni rispettivamente in Spagna e Inghilterra.

Ma non è tutto, il Napoli si posiziona anche al primo posto per i gol segnati di testa, totalizzandone ben 17. Nessuna altra squadra in Europa ha fatto meglio. Nemmeno il City, nonostante le sue numerose qualità, o il Barcellona, possono competere con gli azzurri in questa particolare specialità.

Quali altre squadre si distinguono per il gioco aereo nei campionati europei? Al secondo posto troviamo il Tottenham con 16 gol di testa, seguito dal Fulham con 15 gol e, in sequenza, Brest (14), Friburgo, Liverpool, Union Berlino e Mallorca con 13 gol. Il Napoli, grazie ai contributi di giocatori come Victor Osimhen e anche Kim, si conferma al primo posto in questa classifica, dimostrando un’abilità senza eguali. Un’ulteriore motivo di gioia per il presidente De Laurentiis e lo stesso allenatore Spalletti.