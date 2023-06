Demme, la foto che fa impazzire i tifosi: “Dopo 33 anni un altro Diego vince lo Scudetto” – FOTO

Il centrocampista del Napoli, Diego Demme, ha postato una foto con la Coppa dello Scudetto che ha fatto impazzire i tifosi azzurri.

Il Napoli continua a esprimere la sua gioia per l’ambito trofeo conquistato, lo Scudetto che mancava all’ombra del Vesuvio da 33 anni. Tutti i giocatori hanno postato le loro foto con la coppa dello Scudetto, tra questi anche Diego Demme.

Il futuro del centrocampista ex Lipsia è ancora tutto da decidere, nonostante un altro anno di contratto con il Napoli. Molto dipenderà anche da chi prenderà il posto di Luciano Spalletti per la prossima stagione. Nel frattempo però tanti tifosi si sono complimentati con Demme esprimendo la loro gioia con alcuni commenti su Instagram e Twitter:

“Caro Diego, meriti questo tricolore, questo successo, non tanto per quanto hai fatto quest’anno – visto che hai giocato poco anche a causa degli infortuni – ma perché nel 2020 hai deciso di accettare di venire a dare una mano al Napoli quando era in netta difficoltà e io questo non lo dimenticherò. Meriti Coppa Italia e scudetto. Ora ti posso augurare solo il meglio”.

E poi: “Dopo 33 anni un altro Diego vince lo scudetto a Napoli. Ed è bello sapere che il tuo nome è un omaggio a Maradona. Nessuno si può paragonare a lui, sia chiaro, ma è bello che sia tu a portare il suo nome per l’attaccamento ai colori azzurri che hai mostrato. Buona fortuna ovunque tu vada”.

