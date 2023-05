Addio Spalletti, ecco il vero motivo. Sosa: “Non potevo dirlo prima”

Roberto Sosa, ex attaccante del Napoli, ha avuto un incontro con Luciano Spalletti a Castel Volturno prima dell’addio ufficiale.

Luciano Spalletti ha ufficializzato la sua scelta di lasciare il Napoli alla fine della stagione, confermando ciò che si era già intuito da diverse settimane. Ne ha parlato Roberto Sosa, ex giocatore della squadra partenopea, durante la trasmissione Terzo Tempo, in onda su Tele A, emittente televisiva campana: “Luciano Spalletti mi aveva già detto che non avrebbe continuato ad allenare il Napoli molto tempo prima della partita di campionato contro l’Udinese (la partita che poi ha sancito la vittoria dello scudetto per gli azzurri, ndr)”.

Durante la sua apparizione televisiva, Roberto Sosa ha aggiunto: “Non ho potuto dirlo prima perché non mi sembrava giusto nei confronti dell’allenatore stesso che me l’aveva confidato. Inoltre, ho sempre sperato che potesse accadere qualcosa che lo avrebbe fatto cambiare idea. Luciano Spalletti aveva bisogno di prendersi una pausa, era un po’ stanco a causa delle recenti vicende. Napoli è una città meravigliosa, che ti dà tanto, ma a volte ti sottrae anche molte energie.”