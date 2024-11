Napoli-Atalanta, tutto sulla sfida le Maradona. Le ultime

Il big match del Maradona vede gli azzurri primi in classifica sfidare la terza forza del campionato

Il Napoli capolista si prepara ad affrontare l’Atalanta in uno scontro diretto che può valere una fetta importante di scudetto. Gli azzurri, reduci da nove risultati utili consecutivi e dalla vittoria di San Siro contro il Milan, cercano l’ennesima conferma sotto la guida di Antonio Conte.

Conte ha le idee chiare sull’undici da schierare contro la Dea. L’assenza di Lobotka condiziona ancora le scelte a centrocampo, dove Gilmour si è ormai guadagnato la fiducia del tecnico salentino. La mediana vedrà ancora protagonista Anguissa, mentre sulla fascia sinistra Olivera è favorito per una maglia da titolare.

Il reparto offensivo sarà guidato da Romelu Lukaku, supportato dal trio Politano–McTominay–Kvaratskhelia. Il belga, sempre più leader tecnico della squadra, cerca il quinto gol consecutivo in campionato.

Le formazioni ufficiali



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Conte.

A disposizione: Caprile, Contini, Mazzocchi, Rafa Marin, Juan Jesus, Spinazzola, Raspadori, Simeone, Neres, Ngonge, Zerbin.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; De Ketelaere, Lookman. All. Gasperini.

A disposizione: Rossi, Rui Patrício, Bellanova, Brescianini, Cuadrado, Retegui, Godfrey, Kossounou, Palestra, Pasalic, Samardzic, Sulemana, Toloi, Zaniolo

Indisponibili e squalificati

Squalificati : nessuno

: nessuno Indisponibili: Lobotka, Mario Rui

La terza maglia per una serata speciale

Il Napoli scenderà in campo con la nuova terza maglia, presentata ieri. Un omaggio speciale alla cultura giapponese che si inserisce nel progetto “From Napoli to the World”, confermando il respiro internazionale del club partenopeo.

Dove vedere la partita

Il match sarà trasmesso in diretta esclusiva su DAZN. La sfida sarà visibile attraverso smart tv, Sky Q (canale 214), console di gioco (PlayStation e Xbox) e TIMVISION Box.

Segui su napolipiu.com il live della partita con commenti, foto e video esclusivi direttamente dal Diego Armando Maradona.