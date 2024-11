Napoli-Atalanta, Lukaku contro Retegui al Maradona: “Numeri mai visti in Serie A”

Gli occhi del Maradona puntati sul duello tra i bomber che stanno trascinando le proprie squadre

Il big match del Maradona tra Napoli e Atalanta mette di fronte due giganti dell’attacco che stanno riscrivendo i record della Serie A. Da una parte Romelu Lukaku, il centravanti fortemente voluto da Conte per guidare la rinascita azzurra, dall’altra Mateo Retegui, la rivelazione assoluta del campionato sotto la guida di Gasperini.

Retegui, un record che fa tremare il Napoli

L’impatto dell’italo-argentino sulla Serie A ha dello straordinario: 10 gol in 883 minuti, una media realizzativa di una rete ogni 88 minuti. “Statistiche che nemmeno i più grandi bomber della storia dell’Atalanta avevano raggiunto nelle prime 14 partite. Gasperini ha trovato in lui molto più di un sostituto di Scamacca: La sua capacità di attaccare gli spazi e il feeling con i compagni hanno trasformato il nostro gioco.

Lukaku, la risposta del gigante

Antonio Conte sorride: il suo pupillo sta dimostrando partita dopo partita perché è stato il primo nome sulla lista del tecnico per il nuovo corso del Napoli. Big Rom non è solo gol (4) e assist (5): il belga è diventato il punto di riferimento della manovra azzurra. La sua prestazione a San Siro contro il Milan ha mostrato solo una parte del suo potenziale. Il lavoro che fa per la squadra va oltre le statistiche.

Due bomber, due storie

Mentre Retegui si prepara a un ritorno speciale al Maradona – dove segnò il suo primo gol in Nazionale nel marzo 2023 – Lukaku vuole confermare il momento magico. “Non ho mai visto Rom così determinato”, ha confidato Conte in conferenza stampa. Il belga sa che fermare la corsa del capocannoniere dell’Atalanta potrebbe valere un pezzo di Champions.

Oltre i numeri

Il confronto va oltre le pure statistiche. Entrambi gli attaccanti sono diventati imprescindibili per i propri allenatori:

Lukaku domina nel gioco aereo (73% di duelli vinti) e nella protezione palla (85% di possessi mantenuti)

domina nel gioco aereo (73% di duelli vinti) e nella protezione palla (85% di possessi mantenuti) Retegui primeggia negli inserimenti (3.5 tiri in area a partita) e nel pressing alto (15 palloni recuperati nella metà campo avversaria)

La sfida nella sfida

“Al Maradona non sarà solo Napoli-Atalanta“. Il duello Lukaku-Retegui può indirizzare non solo il match ma l’intera corsa Champions. Due bomber diversi ma egualmente decisivi: la potenza del belga contro l’opportunismo dell’argentino.