Il Napoli su Armel Bella-Kotchap: Ecco chi è il difensore tedesco che ha incantato la premier

Scopriamo chi è Armel Bella-Kotchap, il giovane difensore tedesco del Southampton che ha attirato l’attenzione del Napoli.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Il Napoli è alla ricerca di un sostituto per Kim e sembra aver puntato gli occhi su Armel Bella-Kotchap, il difensore tedesco che sta incantando la Premier League con le sue prestazioni nel Southampton. Ma chi è questo giovane talento che ha attirato l’attenzione del club azzurro?

Armel Bella-Kotchap chi è il difensore che ha stregato il Napoli.

Armel Bella-Kotchap è nato a Parigi nel 2001, ma ha trascorso la maggior parte della sua vita in Germania, seguendo le orme del padre, l’ex calciatore Cyrille Florent Bella. Ha iniziato la sua carriera nelle giovanili del Rot Weiss Ahlen, prima di passare al Borussia Mönchengladbach e poi al Bochum, dove ha esordito in prima squadra a soli 18 anni.

Bella-Kotchap si è fatto notare per le sue prestazioni in campo, tanto da essere convocato nelle selezioni giovanili della Germania e diventare un pilastro della difesa del Bochum, contribuendo alla promozione del club in Bundesliga nel 2021. Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione del Southampton, che lo ha acquistato per 10 milioni di euro.

Alto 1.90 metri e dotato di un fisico imponente, Bella-Kotchap ha dimostrato di saper affrontare con successo i duelli fisici tipici della Premier League. Nonostante la sua giovane età, ha già dimostrato grande maturità in campo, anticipando spesso le mosse degli avversari e intervenendo con tempismo e precisione.

Bella-Kotchap si ispira a Rio Ferdinand e, come il difensore inglese, predilige un approccio al gioco basato sulla fisicità e sulla ricerca della palla. Se riuscirà a migliorare ulteriormente il suo gioco in possesso di palla, potrebbe diventare un difensore centrale di altissimo livello.

Il Napoli, alla ricerca di un difensore per rinforzare la propria retroguardia, potrebbe aver trovato in Bella-Kotchap il giocatore che fa al caso suo. Il club azzurro sta lavorando per portare il giovane tedesco in Italia e, se le trattative andranno a buon fine, potrebbe presto vedere Bella-Kotchap indossare la maglia azzurra.