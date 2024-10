Serie A, ufficializzati anticipi e posticipi dalla 14a alla 18a giornata: ecco quando gioca il Napoli

Ufficializzati anticipi e posticipi dalla 14ª alla 18ª giornata di Serie A: il Napoli pronto a difendere il primato e puntare alla Champions.

Il campionato di Serie A si prepara a vivere un periodo intenso con l’ufficializzazione delle date e degli orari di anticipi e posticipi dalla 14ª alla 18ª giornata. Tra le squadre più attese, spicca il Napoli di Antonio Conte, che nelle prossime giornate giocherà ben due volte di domenica alle 15, orario molto apprezzato dai tifosi.

Calendario del Napoli

Ecco il programma dettagliato delle partite del Napoli:

14ª giornata : Torino-Napoli, domenica 1 dicembre, ore 15

: Torino-Napoli, domenica 1 dicembre, ore 15 15ª giornata : Napoli-Lazio, domenica 8 dicembre, ore 20.45

: Napoli-Lazio, domenica 8 dicembre, ore 20.45 16ª giornata : Udinese-Napoli, sabato 14 dicembre, ore 18

: Udinese-Napoli, sabato 14 dicembre, ore 18 17ª giornata : Genoa-Napoli, sabato 21 dicembre, ore 18

: Genoa-Napoli, sabato 21 dicembre, ore 18 18ª giornata: Napoli-Venezia, domenica 29 dicembre, ore 15

Questi match rappresentano una grande opportunità per il Napoli, attualmente in prima posizione con 16 punti, a soli due punti di vantaggio dall’Inter, campione d’Italia. Con l’obiettivo di tornare in Champions League, la squadra dovrà affrontare ogni gara con determinazione.

Il sogno Champions e il fattore campo

Il Napoli è atteso a una serie di sfide cruciali, dove il fattore campo, soprattutto nella gara contro il Venezia, potrebbe rivelarsi decisivo. La tifoseria, sempre calorosa, giocherà un ruolo importante nel supportare la squadra nelle prossime settimane.

Rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti sul campionato e sulle performance del Napoli!