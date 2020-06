Gattuso dopo Fabian Ruiz e Allan rischia di perdere anche Mertens per la gara di coppa Italia contro l’Inter. Il belga non al top della condizione.



Il Napoli domani sera torna a giocare dopo il lockdown. Gli azzurri sfideranno l’Inter di Antonio Conte nella gara di ritorno della seconda semifinale di ritorno di Coppa Italia allo stadio San Paolo. Gattuso, secondo quanto riporta l’edizione odierna del corriere dello sport rischia di perdere anche Dries Mertens dopo gli acciaccati Fabian Ruiz e Allan: “Mertens, nel corso dell’allenamento, ha lamentato un fastidio muscolare, lasciando il campo con l’espressione un po’ scocciata, ha consapevolezza delle difficoltà.

Fabian Ruiz e Allan non posso gioire non sorride più di tanto, anche se qualche miracolosa resurrezione hanno già avuto modo di viverla. I tre sono in forte dubbio per l’Inter“.

Il Corriere aggiunge: “Gattuso va in giro con la preoccupazione di chi deve pensare al piano-B e per certi versi anche a quello «C», perché almeno sino a stasera, al San Paolo, non potrà bearsi di quella abbondanza di talenti che si ritrova. Dries Mertens, in questa gerarchia degli acciaccati, è quello che maggiormente lo preoccupa: e avercelo o non avercelo, uno che ha segnato 121 gol, non è poi la stessa cosa.

Milik, al centro del mercato per il mancato rinnovo, potrebbe sostituire Mertens, lo staff medico e il belga si prenderanno tutto il tempo che porranno, e punteranno sugli effetti benefici del riposo. C’è ancora una notte che separa dal fischio d’inizio di Rocchi, val la pena di non azzardare”.