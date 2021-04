Lo strano caso di Muratore: da super plusvalenza Juve a flop in Serie B

Simone Muratore è stata una grande plusvalenza della Juve che lo ha venduto all’Atalanta per 7 milioni di euro.

Vi ricordate di Simone Muratore? La sua super plusvalenza per la Juve fece scalpore. L’Atalanta per comprarlo decise di comprarlo a settembre del 2020 decise di sborsare ben 7 milioni euro. La valutazione di Muratore secondo il portale specializzato Transfermarkt fosse, ed è ancora, di appena 500 mila euro. La società di Percassi molto attenta ai giovani ed al bilancio, decise di investire comunque tutti quei soldi su Muratore, giocatore della Juve Under 23 con 4 presenze in Serie A e soli 164′ minuti giocati. Il passaggio di Muratore dalla Juventus all’Atalanta fece molto scalpore anche perché non si era capito bene il valore tecnico di questa operazione.

Muratore: dall’Atalanta alla Reggiana

Della plusvalenza Muratore per la Juve se ne sono occupati anche portali specializzato come calcioefinanza. Sito che al momento del trasferimento del calciatore mise in evidenza come il giocatore dell‘Under 23 della Juventus avesse realizzato 49 presenze e 3 gol in Lega Pro con la maglia bianconera. Qualche scampolo di partita è stata concessa a Muratore in Champions League a risultati già acquisiti. Ebbene dopo il passaggio all’Atalanta si pensava che Muratore fosse lanciato nella mischia visto il valore dell’operazione. Invece i bergamaschi hanno deciso di prestarlo in Serie B alla Reggina. Con la squadra emiliana Muratore non sta facendo faville, fino ad ora ha collezionato 21 presenze e 2 gol. Insomma quel che resta di Muratore è sicuramente una super plusvalenza per la Juve mentre il talento fatica ad emergere. Il calciatore però ha 22 anni e quindi tutto il tempo per dimostrare all’Atalanta che quei soldi sono stati investiti bene. Sette milioni di euro che comunque pesano per un ragazzo che vuole fare il salto di qualità.