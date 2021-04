Sky – Napoli la formazione anti Sampdoria: Ospina, Politano e Osimhen titolari

Gennaro Gattuso ha fatto le scelte in vista di Sampdoria-Napoli, il tecnico nella formazione sceglie Ospina, Politano e Osimhen titolari.

Le indiscrezioni della vigilia sono state confermante il Napoli scende in campo contro la Sampdoria con molti cambi in formazione. Rispetto alla partita giocata con la Juventus il tecnico fa cinque cambi. Si parte dal ruolo di portiere del Napoli che sarà di Ospina al posto di Meret. In difesa rientra Manolas titolare al fianco di Koulibaly, gioca dal primo minuto anche Mario Rui. A centrocampo conferme per Demme e Fabian Ruiz. In attacco arrivano altri due cambi con Politano al posto di Lozano e Osimhen al posto di Mertens. Sia il messicano che il belga non sono apparsi in splendida forma con la Juventus e quindi andranno in panchina, pronti ad entrare nel caso ce ne fosse bisogno. La partita tra Sampdoria e Napoli può essere vista in tv e in streaming.

Sampdoria-Napoli: probabili formazioni

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Askildsen, Damsgaard; Gabbiadini, Quagliarella.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.