Sampdoria-Napoli: i convocati di Gattuso. Probabili formazioni e canale tv

Il Napoli dopo la sconfitta contro la Juventus cerca l’immediato riscatto in casa della Sampdoria nella 30ª giornata di Serie A. Ecco tutte le informazioni sulla partita: I convocati di Gattuso, le probabili formazioni e come seguire la partita in tv e streaming.

La Sampdoria ospita il Napoli allo Stadio Luigi Ferraris, nella sfida valevole per la 30ª giornata di Serie A. I blucerchiati guidati da Claudio Ranieri puntano a fermare un’altra big del torneo dopo aver imposto il pari interno al Milan una settimana fa. I doriani vivono una situazione di classifica di assoluta tranquillità, stazionando saldamente nella parte sinistra della graduatoria a +14 sulla zona retrocessione. In una parola: serenità.

A “Marassi” arriverà un Napoli fresco di ko in casa della Juventus e scivolato nuovamente al quinto posto in classifica. La squadra allenata da Gennaro Gattuso è chiamata alla spedizione ligure con il solo obiettivo dei tre punti per non perdere contatto dal treno Champions.

Nel match d’andata disputato allo Stadio Maradona, i partenopei si imposero 2-1 in rimonta: rete iniziale di Jankto, ribaltata dagli squilli di Lozano e Petagna.

SAMPDORIA-NAPOLI: I CONVOCATI DI GATTUSO

Ecco la lista dei convocati di Gennaro Gattuso per la sfida di Marassi

Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Rrahmani, Demme, Lobotka, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Politano, Insigne, Mertens, Osimhen, Petagna, Cioffi (maglia 58).

SAMP-NAPOLI: CANALE TV E STREAMING

Il match di serie A Sampdoria-Napoli sarà visibile in diretta tv e in esclusiva su Sky. I canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre) e il numero 253 del satellite.

Sarà possibile seguire Sampdoria-Napoli anche in diretta streaming attraverso il servizio Sky Go, oppure attraverso il servizio streaming on demand NOW, acquistando il pacchetto “Sport”.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA-NAPOLI

Ranieri deve sopperire all’infortunio di Ekdal e alla squalifica di Adrien Silva: Askildsen in pole su Verre così come Damsgaard su Jankto, per un 4-4-2 che può diventare 4-3-3. Gli ex Gabbiadini e Quagliarella in attacco (più indietro Keita). Yoshida acciaccato: coppia difensiva Tonelli-Colley.

Sul fronte Napoli, tra i pali dovrebbe tornare Ospina. In attacco scalda i motori Osimhen, con Mertens inizialmente in panchina: alle spalle del nigeriano, Politano può riprendersi una maglia a discapito di Lozano. In difesa Manolas-Koulibaly coppia centrale, con Di Lorenzo e Mario Rui terzini. A centrocampo conferma per Fabian Ruiz e Demme.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Askildsen, Damsgaard; Gabbiadini, Quagliarella.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.