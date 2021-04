Bagni sicuro: “Napoli senza infortuni è secondo solo ad una squadra”

Salvatore Bagni ex centrocampista del Napoli ha parlato al Corriere dello Sport della stagione degli azzurri di Gennaro Gattuso.

Il Napoli ha dovuto fare i conti con tanti infortuni in stagione che hanno sicuramente intaccato il rendimento della squadra di Gattuso. Ne è convinto anche Salvatore Bagni che al Corriere dello Sport dice:

Ho sempre sostenuto, e lo penso ancora, che la rosa del Napoli sia inferiore solo a quella dell’Inter. Forse non ci sono attaccanti da venti gol a campionato, come Lukaku e Lautaro, ma segnano tutti e hanno tanta qualità. Le difficoltà sono dipese dalle assenze. Guarda caso, appena sono tornati tutti, gara con la Juve a parte, il Napoli ha ripreso a vincere. La stagione è stata difficile per ogni squadra, eccezion fatta per l’Inter, che sta meritando lo scudetto. Nel Napoli sono mancati Mertens e Osimhen nel momento decisivo, ma sono convinto che riuscirà ad arrivare comunque in Champions. Saranno fondamentali gli scontri diretti. La formazione di Gattuso può fare la corsa su tutte, dal Milan in poi.