Il Napoli sfida la Sampdoria: Gattuso fa fuori Lozano, decisa la difesa

Il Napoli affronta la Sampdoria alle ore 15 allo stadio Marassi di Genova. Gennaro Gattuso tiene fuori Lozano, Manolas titolare.

Non ci sarà Hirving Lozano titolare nella sfida Sampdoria-Napoli. Secondo le ultime indiscrezioni fornite da Gazzetta dello Sport il messicano si siederà in panchina. Gattuso ha anche deciso il partner di Koulibaly per il ruolo di difensore centrale: sarà Manolas. Il difensore greco non è apparso in ottima forma nelle ultime uscite, ma il Napoli balla tremendamente in difesa e quindi bisogna correre ai ripari cercando delle soluzioni. Così Gattuso vuole riproporre la coppia che avrebbe dovuto assicurare compattezza e solidità alla difesa partenopea. In porta rientra Ospina al posto di Meret e la linea viene completata da Di Lorenzo e Mario Rui.

A centrocampo confermato Demme al posto di Bakayoko che sarà centrale con Fabian Ruiz. In attacco resterà fuori Lozano nella sfida con la Sampdoria. Il messicano sembra non essere in ottime condizioni dopo l’infortunio e quindi lascerà il posto a Politano. Zielinski e Insigne saranno da supporto a Osimhen punta centrale. Ranieri ha molti problemi in mediana ma non dovrebbe cambiare il modulo in vista della sfida col Napoli. In attacco spazio agli ex Quagliarella e Gabbiadini.