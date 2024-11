Moviola 11 giornata: Il VAR a corrente alternata penalizza Napoli e Udinese

Disastrosa giornata arbitrale: tante decisioni dubbie e un VAR che interviene solo quando vuole.

Disastrosa la giornata arbitrale. Si resta perplessi di fronte agli arbitraggi di Udine e Monza. Ma come si fa a fischiare un fallo in attacco al friulano Payero quando questi è letteralmente travolto dal portiere bianconero Di Gregorio in uscita a vuoto?

Ma come si fa ad annullare la rete regolare del Monza nella maniera nella quale l’ha fatto Feliciani? Ma come si fa a dare torto a Paolo Ziliani su certe cronache e moviole? Ma questo è il campionato del VAR che interviene a partite alterne. Il VAR non interviene sul fallo di Kempf su Anguissa e la manata di Strefezza su Buongiorno (Napoli – Como, VII) ma si accende sul fallo di Maripan su Thuram in Inter – Torino.

Il VAR non interviene sul rigore da assegnare all’Udinese (Udinese – Juventus, XI). Il VAR non interviene sul gol doppiamente irregolare di Magnani in Verona – Roma ma è lesto a farsi sentire sul gol da annullare al Venezia contro l’Inter (XI). Ma questo è il campionato in cui arbitri e VAR si sono persi sei rigori da assegnare al Napoli. Penalizzate l’Udinese, il Monza e la Roma. Furia Cagliari su Ayroldi. Male ancora Doveri quando incontra il Napoli.

Udinese – Juventus 0 – 2, Abisso (Paterna – Chiffi).

Pare proprio che Rocchi non possa fare a meno di Abisso fra VAR e campo.

La gara di Udine è condizionata dal rigore negato ai friulani sul punteggio di 1 a 0 al 22’. Sul pallone spiovente da sinistra il portiere bianconero Di Gregorio manca la presa e travolge Payero, ma Abisso invece del rigore fischia un incredibile fallo in attacco del giocatore friulano. Inspiegabile il mancato intervento del VAR sull’episodio.

Mancano i cartellini gialli per Yildiz (fallo su Ehizibue al 27’) e Thuram per il brutto intervento su Payero. Gratuita l’ammonizione rifilata a Davis per un contatto di gioco con Cabal all’83’.

Monza – Milan 0 – 1, Feliciani (Serra – Maresca).

Se per Rocchi è insostituibile Abisso, non lo è da meno Feliciani dopo le estenuanti fatiche profuse in Napoli – Como. Marinelli non dirige da un mese dopo le strumentali proteste nazionali – juventine sull’espulsione di Conceição, ma Feliciani è ancora al lavoro dopo i fatti e misfatti di Napoli – Como (VII). Rocchi ha impiegato Feliciani addirittura per due volte nelle ultime tre gare di campionato come se nulla fosse accaduto a Napoli. Il modo, e la maniera, con cui è stato annullato il gol regolare di Mota appartiene alle leggende metropolitane del calcio.

Verona – Roma 3 – 2, Marcenaro (Pairetto – Maresca).

Il momentaneo 2 a 1 veronese segnato da Magnani è doppiamente irregolare. Su un corner Kostanos impedisce l’intervento del portiere Svilar e Magnani nel colpire di testa riesce a dare una gomitata anche a Ndicka. Marcenaro non se ne accorge e dalla sala VAR, sempre attenti nel rilevare l’imponderabile in altre circostanze con le squadre di Milano e Torino (vedi lo sfioramento della falangetta in Juventus – Cagliari), non giungono gli opportuni segnali di ravvedimento.

Inter – Venezia 1 – 0, Ferrieri Caputi (Marini – Chiffi).

Non convince Ferrieri Caputi sul piano disciplinare. Intollerabili le continue proteste nerazzurre ad ogni fischio avverso e mai sedate con i dovuti cartellini.

Se non si riesce a capire cos’altro deve fare Bastoni per essere ammonito (vedi i falli compiuti al 18’ e 67’) è gratuita l’ammonizione subita da Zampano per la reciproca trattenuta con Dumfries al 48’. Restano impunite le trattenute sulle ripartenze lagunari da parte di Thuram su Nicolussi al 19’ e di Zielinski al 39’. Restano anche i dubbi sul gol annullato a Sverko al 97’, con l’immancabile intervento del VAR che da quelle parti non manca mai in queste circostanze.

Napoli – Atalanta 0 – 3, Doveri (Fabbri – Massa).

Mentre a Torino e Milano fanno festa con gli errori di Abisso, Feliciani e Caputi il Napoli di Conte deve vedersela con l’Atalanta e con la sfortuna che perseguita Doveri ogni qual volta dirige il Napoli. Il terzo gol palesemente irregolare convalidato contro il Napoli è l’ennesima ciliegina posta sulla torta al termine dell’insufficiente arbitraggio di Doveri.

Proprio qualche giorno fa NapoliPiu.com cogliendo le preoccupazioni dei milioni di sportivi e fans napoletani per la designazione di Doveri per una gara del Napoli aveva pubblicato l’elenco completo delle 33 precedenti gare azzurre dirette dall’arbitro romano. Ne era uscito fuori un articolo che evidenziava in maniera inequivocabile la tanta sfortuna che perseguita Doveri quando incontra il Napoli, anche 16 rigori negati e 6 mancate espulsioni dei giocatori avversari che tanto preoccupavano i supporters napoletani.

Non è in discussione il risultato finale ma non per questo può essere considerata positiva la prestazione arbitrale. Ha iniziato alla grande Doveri non ammonendo Zappacosta che ferma la ripartenza azzurra con un plateale fallo di mani al 21’.

Nel finale di primo tempo sono incredibili i falli evidenti che Doveri non fischia in favore del Napoli ai limiti dell’area ospite. Al 38’ è incredibile il fallo di Hein commesso su Lukaku su cui Doveri sorvola e poco dopo concede il bis sul fallo di Ederson su Kvaratskhelia. Al 65’ è tutto da rivedere l’intervento pericoloso di Kolasinac su Ngonge punito col cartellino giallo.

Al 68’ non viene punito nemmeno il fallo di De Ketelaere su Buongiorno, con calcio d’angolo assegnato all’Atalanta. Il terzo gol segnato da Retegui è da invalidare per il precedente ed evidente fallo di Heins su Neres che sfugge a Doveri e al VAR.

Lazio – Cagliari 2 – 1, Ayroldi (Meraviglia – Fabbri).

Furibondo il DS isolano Nereo Bonato a fine gara sulla direzione di Ayroldi e non ha tutti i torti, soprattutto a livello disciplinare. Restano tanti dubbi sul contatto quasi in contemporanea fra Zortea e il laziale Pellegrini che interviene a gamba tesa; fischiare il gioco pericoloso era la scelta più idonea del caso. Ma è l’uso dei cartellini che tanto ha indispettito il club sardo. Sono addirittura otto i cartellini mostrati ai rossoblù e due sono rossi.

Classifica senza errori arbitrali 11° giornata serie A 2024 – 2025

Classifica reale Punti Classifica virtuale Punti Napoli 25 Napoli 25 Inter 24 Inter 24 Atalanta 22 Atalanta 22 Fiorentina 22 Lazio 22 Lazio 22 Fiorentina 20 -2 Juventus 21 Juventus 18 -3 Milan* 17 Udinese 17 +1 Udinese 16 Roma 16 +3 Bologna* 15 Bologna* 15 Empoli 14 Torino 15 +1 Torino 14 Empoli 14 Roma 13 Milan* 13 -4 Verona 12 Cagliari 10 +1 Cagliari 9 Verona 10 -2 Como 9 Como 9 Genoa 9 Parma 9 Parma 9 Venezia 9 +1 Lecce 8 Genoa 8 -1 Monza 8 Lecce 8 Venezia 8 Monza 8

Consentita la pubblicazione con citazione della fonte Napolipiu.com.