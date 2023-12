Moriero su Napoli-Inter: “Vi dico chi vincerà”

L’ex Napoli e Inter, Francesco Moriero, alla vigilia della sfida del Maradona non ha dubbi su chi vincerà il big match della 14esima giornata di serie A.

A poche ore dal big match della 14esima giornata di Serie A tra Napoli e Inter, in programma stasera al Maradona, è intervenuto Francesco Moriero, ex calciatore di entrambe le squadre. E l’ex centrocampista non ha dubbi su chi la spunterà: “Credo che l’Inter sia la squadra più forte. Alla fine la spunterà l’Inter”.

Moriero ha elogiato il Napoli, apparso in ripresa nelle ultime uscite: “A Bergamo ho visto un Napoli differente rispetto a prima, anche contro il Real Madrid ha giocato una buona partita“. Tuttavia, ritiene i nerazzurri favoriti per la vittoria finale.

Il motivo? “L’Inter deve riconquistare il primo posto, avrà alcuni giocatori più freschi”, spiega Moriero. Che per il Napoli vede un calendario complicato: “Stasera giocherà contro l’Inter, poi con la Juve: il calendario non è facile”.

Insomma, tanti elogi ma pronostico a favore dell’Inter. I tifosi del Napoli sperano di smentire Moriero e di portare a casa l’intera posta in palio.