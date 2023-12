Live Napoli-Inter: 0-3 notte fonda sul Maradona

Diretta Live di Napoli-inter big match della 14esima giornata di serie A allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta.

La 14esima giornata di Serie A si accende con un match di alto profilo: Napoli vs Inter si affrontano in uno scontro che promette scintille allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. Una partita cruciale per i padroni di casa, attuali campioni d’Italia, che devono difendere il trono conquistato dopo 33 anni di attesa. Questa sera, il Napoli affronta l’Inter, seguita dalla sfida contro la Juventus all’Allianz Stadium solo cinque giorni dopo.

NAPOLI -INTER LIVE

SECONDO TEMPO

FINITA

90′ + 2’Doppia gran chiusura di Acerbi, prima su Osimhen, poi su Raspadori.

90′ + 1’Arnautovic a terra per un pestone subito alla mano, gioco fermo.

90′ + 1’LINDSTROM! L’esterno rientra e calcia con il destro, palla di poco a lato!

90′ Tre i minuti di recupero.

89′ RASPADORI! Conclusione dal limite, blocca a terra Sommer.

88′ Mazzarri prova a giocarsi la carta Zerbin, passando a tre in difesa, ma la gara sembra ormai compromessa.

85′ Gol Marcus Lilian Thuram-Ulien

85′ Assist Juan Guillermo Cuadrado Bello

84′ Galoppata di Thuram che trova il fondo, il francese decide di ripartire da Brella.

82′ Proteste del Napoli per un tocco di mano di Carlos Augusto in area, Massa fa segno che é petto.

81′ Kvara entra in area e non conclude, finta e sinistro con Darmian che devia in angolo.

80′ Incredibile parata di Sommer su Osimhen, azione comunque ferma per fuorigioco.

79′ Napoli iperoffensivo, tanto spazio peró per le ripartenze dell’Inter.

ostituzione NAPOLI: esce Stanislav Lobotka, entra Piotr Zieliński.

75′ Sostituzione NAPOLI: esce Eljif Elmas, entra Jesper Lindstrøm.

74′ Punizione di Calhanoglu, Dumfries travolge Ostigard, commettendo fallo.

72′ Di Lorenzo cerca il fondo, lo chiude Dimarco che guadagna anche la rimessa dal fondo.

70′ Thuram chiuso da Ostigard, palla a Barella che calcia alto dal limite.

69′ OSIMHEN! Natan crossa bene al centro, la punta colpisce di testa ma manda a lato.

61′ Gol Nicolò Barella

60′ Che rischio per Lobotka, che sbaglia il retropassaggio per Natan: il centrale tocca per Meret, il portiere spara in out.

59′ Controllo del VAR per un precedente contatto in area tra Osimhen e Acerbi, forti le proteste partenopee con Massa che dice che si puó continuare.



OSIMHEN ATTERRATO IN AREA ANCORA UNA VOLTA MASSA FA FINTA DI NIENTE.

57′ Partita che continua a ritmi alti, si alza anche la tensione e gli interventi fallosi, con Massa che non vuole perdere il controllo del match.

55′ Contropiede Inter, Dimarco porta palla e viene spinto da Politano: punizione dalla trequarti per l’Inter.

54′ Napoli che rischia con la difesa alta, Thuram fermato per fuorigioco quasi sulla linea di metá campo.

53′ Cross di Politano, Osimhen non arriva e travolge Calhanoglu: rimane a terra il turco.

52′ Buon inizio di secondo tempo dell’Inter, nerazzurri entrati in campo aggressivi e molto alti.

50′ Cross di Barella, Di Lorenzo non si fida e mette in out, evitando l’intervento di Dimarco.

49′ Strappo a centrocampo di Mkhitaryan, l’armeno scarica su Barella un pallone leggermente lungo che l’ex Cagliari non controlla davanti a Meret.

48′ Dumfries viene accompagnato fuori dal campo, l’esterno peró é pronto a rientrare.

47′ A terra Dumfries, Di Lorenzo mette in out. Gli stessi giocatori del Napoli richiamano i medici dell’Inter, brutta caduta per l’olandese.

PRIMO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

Gol irregolare perchè Lautaro trattiene vistosamente Lobotka sotto gli occhi del solito mediocre Massa, che fa finta di niente.

GOL! Napoli – INTER 0-1! Rete di Hakan Çalhanoğlu. Cross di Dimarco, sponda di Dumfries per Barella che scarica per il turco: conclusione potente dal limite che batte Meret.

28′ Sugli sviluppi dell’angolo, conclusione al volo di Dimarco che termina lontano dalla porta di Meret.

28′ OCCASIONE INTER! Altro cross di Dumfries, Lautaro taglia sul primo palo ma é anticipato da Rrahmani al momento del tiro.

27′ Barella scarica per Dumfries, cross basso dell’olandese che non trova Thuram.

26′ Inter che ora sta prendendo metri, dopo almeno 10 minuti di forcing del Napoli.

24′ Che duello fisico tra Acerbi e Osimhen, fallo del difensore ex Lazio.

23′ Cross di Politano che Sommer respinge, Anguissa si lancia per il tap in vincente ma é anticipato da Calhanoglu.

22′ Cross di Di Lorenzo per Elmas, attento Acerbi in chiusura. Ora buon momento per il Napoli.

21′ A terra Anguissa, colpito da un intervento involontario di Carlos Augusto. L’ex Villarreal fra segno che puó continuare.

20′ ANCORA ELMAS! Palla in area per la mezzala che calcia di prima intenzione, risponde ancora presente Sommer.

19′ Acerbi si sposta al centro della difesa, è Carlo Augusto a sistemarsi sulla linea difensiva, lasciando Dimarco come quinto.

16′ Ritmi alti e squadre, soprattutto il Napoli, lunghe: partita che sta offrendo spettacolo.

15′ Angolo Napoli: Kvara sul primo palo, allontana de Vrij.

14′ Esterno di Barella per Thuram, colpo di testa per il taglio di Lautaro: Ostigard capisce tutto.

13′ Check del VAR, fuorigioco millimetrico per il figlio d’arte, si rimane 0-0.

12′ ANNULLATO IL GOL A THURAM! Triangolo tra la punta e Lautaro, conclusione potente del francese che batte Meret. Massa annulla per fuorigioco.

11′ Brutta palla di Natan per Meret che spazza male, Dumfries prova il pallone di prima per Thuram, sbagliando la misura.

10′ Natan rischia ma ruba il pallone in scivolata a Dumfries, che si era lanciato palla al piede sulla fascia.

8′ Sta funzionando il pressing dell’Inter, Di Lorenzo costretto a calciare in out.

7′ Barella cerca un cross potente sul secondo palo per l’accorrente Dimarco, palla troppo potente che termina sul fondo.

6′ Meret allontana con i pugni un cross dalla sinistra di Mkhitaryan, l’armeno era peró in fuorigioco.

5′ Angolo per l’Inter: Dimarco sul primo palo, una respinta favorisce Calhanoglu: la conclusione del turco termina a lato.

4′ Cross teso di Dimarco, attento Lobotka in chiusura.

3′ ELMAS! Conclusione potente del mediano dalla distanza, Sommer si distende e toglie la palla dall’incrocio!

2′ Napoli che inizia questa sfida con il possesso palla, Inter che aspetta.

1′ Partenopei in azzurro, Inter in completo da trasferta.

1′ PARTITI!

Tutto pronto per Napoli-Inter, il Maradona è già in festa pronto a sostenere gli azzurri, clima da grande sfida che esalta la tifoseria Napoletana. A Milano intanto spuntano i soliti striscioni offensivi verso i Napoletani. solita vergogna degna di un paese incivile e retrogrado come l’Italia.

Formazioni ufficiali

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Natan; Anguissa, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi

Il Fattore Casa: Sotto la nuova guida di Mazzarri, il Napoli ha mostrato una tenacia ammirevole, nonostante alcune difficoltà casalinghe. Quest’anno, le vittorie al ‘Maradona’ sono state limitate, con sconfitte sorprendenti come quella contro l’Empoli. La partita contro l’Inter rappresenta un’opportunità per riscattarsi e riaffermare la fortezza casalinga.

Emergenza in Difesa: Il Napoli affronta problemi significativi in difesa, in particolare sulla fascia sinistra con l’assenza di Mario Rui e Mathias Olivera. Juan Jesus non ha convinto pienamente, portando a possibili adattamenti tattici come l’uso di Natan in quella posizione e l’inserimento di Ostigard in difesa centrale.

Il Ritorno di Osimhen: L’attacco del Napoli riceve una spinta significativa con il ritorno di Victor Osimhen. Il nigeriano, capocannoniere dello Scudetto, è pronto a guidare la linea offensiva, affiancato da Politano e Kvaratskhelia.

Probabile Formazione Napoli: Mazzarri sembra puntare su Meret tra i pali, con una difesa formata da Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard e Natan. A centrocampo, Zielinski si unirà a Anguissa e Lobotka, mentre in attacco Osimhen sarà supportato da Politano e Kvaratskhelia.

Indisponibili Napoli:

Mario Rui: Lesione all’adduttore, rientro fine dicembre.

Olivera: Lesione del collaterale mediale, rientro gennaio 2024.

Zanoli: Lombalgia, da valutare.

La partita Napoli-Inter sarà trasmessa in diretta TV e streaming su DAZN, offrendo ai tifosi la possibilità di seguire ogni momento di questo emozionante confronto. Il Napoli, con la sua storia e il sostegno dei tifosi, è pronto a lottare per mantenere il suo posto in vetta alla Serie A.