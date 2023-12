Il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, risponde a De Laurentiis sullo Stadio Maradona: “Mago delle Costruzioni?”.

Nel corso del CasaCorriere Festival presso il Palazzo Reale di Napoli, il sindaco Gaetano Manfredi ha replicato alle recenti dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis riguardanti lo stadio Diego Armando Maradona.

La querelle iniziò ben 16 anni fa con la Jervolino, ha ricordato Manfredi, sottolineando che la realizzazione di uno stadio richiede un progetto ben definito, risorse finanziarie adeguate e precise modalità di esecuzione. Il sindaco ha enfatizzato la necessità di una proposta concreta, corredata da un progetto esecutivo e un piano di investimenti con tempi certi.

“E’ una querelle che è cominciata con la Jervolino, quindi sono passati 16 anni. Per fare uno stadio ci vuole un progetto, delle risorse finanziarie e delle modalità per le quali si deve fare. Quando ci sarà una proposta concreta, con un progetto esecutivo che ci faccia capire cosa si voglia fare, con un piano di investimenti con dei tempi certi che ci garantisce che poi quell’opera venga realizzata nei tempi necessari, poi dopo si trovano le modalità. Queste possono essere una concessione di lungo termine, un’eventuale vendita. Non è che siamo contrari alla vendita, ma prima di qualsiasi trasferimento di questo bene noi dobbiamo essere sicuri di quello che si vuole fare e che si faccia veramente”.

Riguardo alle affermazioni di De Laurentiis sulla possibilità di realizzare uno stadio più bello del Bernabeu in un anno, Manfredi ha risposto con una battuta: “Ha detto che sono juventino? Io difendo gli interessi dei napoletani, penso di farlo molto meglio degli altri.” Poi, ironicamente, ha aggiunto: “Se lui investe più di 900 milioni e fa quello che è stato fatto in 7 anni in uno, io sono felice perché sarà un mago delle costruzioni. Quindi vediamo quello che lui propone, io sto qua ed aspetto.”

Il sindaco ha sottolineato la necessità di una proposta chiara e di garantire che qualsiasi operazione sia in linea con gli interessi della città. Resta aperta la questione sul futuro dello stadio Maradona, con il sindaco pronto ad ascoltare le proposte concrete prima di prendere decisioni.