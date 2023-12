Napoli-Inter, striscioni contro i napoletani a Milano

Alla vigilia di Napoli-Inter, big match di Serie A, sono apparsi a Milano striscioni con frasi offensive verso Napoli e i napoletani da condannare con forza.

La vigilia di Napoli-Inter, big match della 14esima giornata di Serie A in programma questa sera alle 20:45 allo stadio Maradona, è stata macchiata dalla comparsa nella notte a Milano di alcuni striscioni con frasi offensive nei confronti di Napoli e dei napoletani.

In particolare, in zona San Siro sono stati esposti due striscioni dal contenuto inequivocabilmente discriminatorio e razzista che non possono passare inosservati.

Uno recitava “Ieri, oggi e domani odio per Napoli e i napoletani“, l’altro “Curva A: la vostra razza d’infami la vergogna dell’umanità“.

Si tratta di messaggi che vanno condannati con fermezza e che rappresentano una macchia in vista di una partita sentitissima ma che dovrebbe essere vissuta solo come festa del calcio, dentro e fuori dal campo.

Auspichiamo che le autorità identifichino i responsabili di questi vergognosi striscioni e che vengano presi provvedimenti esemplari. Il calcio deve essere passione, non odio o discriminazione territoriale.