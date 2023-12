Napoli-Inter, Scontro al Vertice in Serie A: Diretta streaming e probabili formazioni

Dove vedere il big match Napoli-Inter: canale TV, diretta streaming, e le ultime sulle formazioni. Aggiornamenti in tempo reale su napolipiu.com.

Quando si parla di calcio italiano, poche partite suscitano tanta attesa quanto il confronto tra Napoli e Inter. Questo fine settimana, le due squadre si affronteranno in uno dei match più attesi della 14ª giornata di Serie A, una partita che promette di essere ricca di emozioni e talento.

Napoli vs Inter: La Battaglia dei Giganti della Serie A

L’Inter di Simone Inzaghi, attualmente in testa alla classifica, arriva a questo incontro dopo un pareggio sia contro la Juventus che il Benfica. I nerazzurri sperano di mantenere la loro posizione di leader, con gli occhi puntati sui loro attaccanti, Dusan Vlahovic e Lautaro Martinez, autori dei gol nel recente ‘Derby d’Italia’.

Da parte sua, il Napoli di Walter Mazzarri, dopo aver ottenuto un importante successo contro l’Atalanta, si trova a 24 punti in classifica. La squadra partenopea, con il nuovo assetto tattico di Mazzarri, punta su giocatori chiave come Elmas, Kvaratskhelia e Lookman per continuare la striscia di successi.

Statistiche e Storia degli Incontri

L’Inter ha dominato nelle ultime otto partite di campionato contro il Napoli, con cinque vittorie, ma ha perso l’ultimo incontro. Il Napoli, d’altra parte, ha una forte tradizione casalinga contro l’Inter, rimanendo imbattuto in 16 delle 17 sfide interne giocate negli anni 2000.

Come Seguire la Partita

La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN, disponibile sia in TV che in streaming. Gli appassionati possono seguire il match anche su napolipiu.com per aggiornamenti in tempo reale.

Formazioni Probabili Napoli-Inter



Per il Napoli, si prevede il ritorno di Osimhen, affiancato da Politano e Kvaratskhelia, con Juan Jesus come terzino sinistro. L’Inter, invece, vedrà Acerbi sostituire Bastoni e Dumfries probabile titolare dopo un infortunio.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Juan Jesus; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

Dove e Come Seguire il Match

La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN, accessibile via smart TV, console di gioco, e dispositivi come Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Per chi preferisce lo streaming, l’app DAZN è disponibile su dispositivi iOS e Android, oltre che via browser.

Telecronisti e Commento Tecnico

La telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo, con il commento tecnico di Massimo Ambrosini. Il loro approfondimento e analisi daranno agli spettatori un quadro completo dell’azione sul campo.

Rimani Aggiornato su napolipiu.com

Per ulteriori aggiornamenti, analisi pre-partita e commenti, visita napolipiu.com. Il sito offrirà una copertura dettagliata dell’evento, garantendo agli appassionati di non perdere nemmeno un momento di questo emozionante incontro.