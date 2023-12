Rinnovo Osimhen, De Laurentiis annuncia: “Siamo alla firma”

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha ufficializzato il rinnovo di Victor Osimhen durante l’evento tenutosi a Pozzuoli.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha ufficializzato il rinnovo contrattuale di Victor Osimhen durante un evento tenutosi a Pozzuoli, svelando dettagli importanti sul futuro dell’attaccante azzurro.

“Il rinnovo di Osimhen? Siamo alla firma del contratto rimasto in sospeso questa estate”, ha dichiarato De Laurentiis durante la sua partecipazione all’evento ‘Campania Terra Felix’ a Pozzuoli. Questa notizia rivela un passo significativo nella prosecuzione della collaborazione tra il Napoli e Osimhen, il cui contratto scadeva nel 2025.

Il presidente azzurro ha affrontato anche la questione legata a Khvicha Kvaratskhelia: “Il suo rinnovo? Che c’entra. Ha ancora quattro anni di contratto. Sento troppa negatività in città…”. Un chiaro segnale di fiducia nei confronti del giocatore e di disapprovazione verso le voci pessimistiche che circolano.

Ma come ha reagito il diretto interessato, Victor Osimhen, all’annuncio di De Laurentiis? L’attaccante si è mostrato motivato e sereno, evidenziando la sua soddisfazione per aver raggiunto un accordo preliminare con la società. È innegabile che le difficoltà nel negoziato avevano influito sul suo stato d’animo, ma ora sembra pronto a concentrarsi interamente sul campo.

Nonostante la mancanza di entusiasmo mostrata in passato a causa delle tensioni contrattuali, Osimhen è ora determinato a diventare un punto fermo nella squadra. Il suo obiettivo principale è quello di contribuire al rilancio della squadra partenopea, posizionandola nuovamente ai vertici del calcio italiano. Un’arma in più per l’allenatore Mazzarri nella sua sfida di riportare il Napoli in alto.