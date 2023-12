Pioli dimentica il Napoli: “Inter e Juventus fortissime, dobbiamo fare bene per lo Scudetto”

L’allenatore del Milan, Stefano Pioli, si è soffermato sulle ambizioni dei rossoneri e sulla lotta Scudetto snobbando però il Napoli.

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, si è espresso sulle ambizioni della sua squadra dopo la vittoria per 3-1 contro il Frosinone, conquistando così la seconda vittoria in campionato. La serata positiva ha contribuito a dissipare le polemiche seguite alla sconfitta contro il Borussia Dortmund in Champions League.

Pioli, soddisfatto al termine del match, ha dichiarato: “Volevamo dare continuità perché era da più di due mesi che non riuscivamo a vincere due partite consecutive in campionato. Abbiamo rischiato poco, se non sulla palla persa da Tomori, e abbiamo continuato a giocare come squadra.”

Il tecnico rossonero ha ribadito le ambizioni della sua squadra, affermando: “Dobbiamo puntare a lottare al vertice della classifica, e per farlo dobbiamo mantenere continuità nei risultati e nelle prestazioni. La prestazione della squadra è stata molto positiva. È giusto puntare al vertice; chi non lo fa è perché non vince il campionato da più anni. Noi siamo il Milan e dobbiamo ambire alla vetta. Sappiamo di dover compiere qualcosa di straordinario se vogliamo vincere il campionato, perché Inter e Juventus sono avversarie fortissime.”

Con questa vittoria, il Milan si posiziona in una prospettiva ambiziosa, proiettando la sua attenzione verso la lotta scudetto, conscio della concorrenza serrata delle altre squadre di vertice.