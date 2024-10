Milan-Napoli, Politano: “Vincere ci darebbe quella spinta in più”

L’esterno azzurro carica l’ambiente prima della sfida di San Siro contro il Milan

Matteo Politano ha parlato ai microfoni di DAZN prima del big match tra Milan e Napoli a San Siro. L’attaccante azzurro ha analizzato con lucidità il momento della squadra, senza nascondere l’importanza della sfida ma guardando anche oltre.

“Una vittoria oggi avrebbe un sapore speciale”, ha dichiarato Politano. “Ci darebbe quella spinta in più necessaria per affrontare al meglio i prossimi impegni”. L’esterno del Napoli però mantiene i piedi per terra: “Il campionato è ancora lungo e ci sono tante squadre del nostro livello. Sarebbe sicuramente un bel tassello da aggiungere al nostro percorso”.

Sulla pesante assenza di Theo Hernandez nelle file rossonere, Politano non si nasconde: “Per noi potrebbe essere un vantaggio, conosciamo le sue qualità eccezionali e quanto sia importante per il loro stile di gioco”. L’azzurro però non sottovaluta gli avversari: “Chi lo sostituirà sarà comunque all’altezza, il Milan ha una rosa di grandissimo livello”.

Le parole del numero 21 azzurro testimoniano la maturità di una squadra che, nonostante le difficoltà iniziali, non ha mai perso di vista i propri obiettivi. La sfida di San Siro rappresenta un crocevia fondamentale per il prosieguo della stagione del Napoli.