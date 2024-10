Lukaku carica il Napoli: Spunta un gesto nel tunnel di San Siro

Nel tunnel degli spogliatoi di San Siro emerge la leadership del centravanti azzurro

Le telecamere hanno catturato un momento significativo nel tunnel degli spogliatoi di San Siro. Romelu Lukaku ha mostrato tutta la sua leadership prima del match tra Milan e Napoli, confermando il suo ruolo di trascinatore della squadra.

Nel pre-partita, Big Rom ha voluto caricare personalmente ogni compagno di squadra. Un gesto spontaneo che rivela il carattere del centravanti azzurro: prima un abbraccio caloroso a Khvicha Kvaratskhelia, poi lo stesso trattamento per Frank Anguissa e il capitano Giovanni Di Lorenzo.

Ma Lukaku non si è fermato qui. Il bomber belga ha voluto dare il cinque a ogni componente della squadra, caricando l’ambiente prima dell’ingresso in campo. Un atteggiamento da vero leader che ha compattato il gruppo, tanto che il Napoli è poi entrato sul terreno di gioco unito e determinato.

Questo episodio conferma l’importanza di Romelu nello spogliatoio partenopeo, non solo per le sue doti tecniche ma anche per la capacità di essere un punto di riferimento per i compagni nei momenti chiave. Il gesto nel tunnel testimonia come il belga abbia già conquistato lo status di leader all’interno del gruppo azzurro.

