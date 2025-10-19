MESSI-INTER: c’è l’accordo contrattuale | Scelto il nerazzurro per la sua LAST DANCE: è ufficiale
Lionel Messi è al tramonto della sua straordinaria carriera, ma ancora riesce a catturare l’attenzione mondiale.
Negli ultimi anni della sua carriera, Lionel Messi ha vissuto una fase di continua evoluzione, passando dal simbolo del Barcellona al leader di nuove avventure. Dopo oltre vent’anni in blaugrana, nel 2021 ha lasciato la squadra catalana per approdare al Paris Saint-Germain, complice la crisi economica del club. A Parigi ha condiviso lo spogliatoio con Neymar e Mbappé, ma nonostante alcuni lampi di classe, l’esperienza non ha mai raggiunto la magia dei tempi spagnoli.
Il vero riscatto personale è arrivato con la nazionale argentina. Dopo anni di delusioni, Messi ha finalmente coronato il sogno di vincere con l’Albiceleste: prima la Copa América nel 2021, poi il trionfo ai Mondiali del 2022 in Qatar, dove ha guidato l’Argentina a un successo storico, consacrandosi definitivamente tra i più grandi di sempre.
Nel 2023 ha scelto di intraprendere una nuova sfida lontano dall’Europa, firmando per l’Inter Miami, club della MLS. Negli Stati Uniti, Messi ha contribuito a un autentico boom mediatico e sportivo, trasformando il calcio americano in un fenomeno globale e portando entusiasmo, tifosi e sponsor come mai prima d’ora.
Oggi, nonostante l’età, Messi continua a incantare con la sua visione di gioco e la naturalezza con cui rende semplice ciò che per altri è impossibile. Più che un calciatore, è diventato un ambasciatore del calcio mondiale, simbolo di passione, longevità e classe senza tempo.
Nasce la Messi Cup: firmato il contratto con l’Inter
Dal 9 al 14 dicembre 2025 si giocherà a Miami la prima edizione della Messi Cup, torneo internazionale Under 16 ideato e promosso da 525 Rosario, la società fondata da Lionel Messi. L’evento, che si svolgerà tra il centro sportivo dell’Inter Miami e il Chase Stadium, unisce sport, cultura e innovazione, con l’obiettivo di valorizzare i giovani talenti del calcio mondiale. Tra le otto squadre partecipanti anche l’Inter, unica rappresentante italiana.
La formula prevede due gironi all’italiana da quattro squadre, seguiti da semifinali, finalina e finale. Oltre ai nerazzurri, parteciperanno River Plate, Newell’s Old Boys, Chelsea, Manchester City, Atletico Madrid, Barcellona e l’Inter Miami, padrona di casa. Le sfide iniziali si disputeranno tra il 9 e l’11 dicembre, con le finali previste per il 14 dicembre.
Un evento che unisce sport, cultura e innovazione
Parallelamente al torneo, sono previsti forum e dibattiti dedicati allo sviluppo del calcio giovanile. Il Messi Cup Summit, in programma al Faena Forum, riunirà personalità del mondo dello sport, della cultura e del business.
“La Messi Cup è un punto d’incontro tra i calciatori di oggi e quelli di domani”, ha dichiarato Tim Pastore, Ceo di 525 Rosario. Un’iniziativa pensata per diventare un movimento globale, capace di lasciare un’eredità duratura nel mondo del calcio.