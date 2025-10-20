“Italia qualificata ai Mondiali 2026”: ad annunciarlo è Capitan Donnarumma | Scelta dall’alto non sindacabile
Il capitano della Nazionale è sempre molto disponibile nelle dichiarazioni, ma questa sta facendo davvero discutere.
Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: i playoff Mondiali sono ormai una realtà con cui l’Italia deve fare i conti. Da mesi si parla di questa eventualità, tra speranze e timori, e ora non resta che affrontarla con lucidità. Esiste ancora una minima possibilità di qualificazione diretta, ma si tratta di uno scenario quasi impossibile: la Norvegia dovrebbe perdere punti contro l’Estonia e contro gli azzurri, mentre l’Italia dovrebbe vincere entrambe le ultime gare, inclusa quella con la Moldova. Un incastro di risultati poco realistico, visto il rendimento degli estoni fin qui.
L’obiettivo, dunque, è accettare la via più difficile e prepararsi mentalmente ai playoff. Il secondo posto in classifica mette comunque l’Italia in una posizione favorevole e consente di guardare al futuro con moderato ottimismo. La formula resta quella di quattro anni fa: semifinale in casa e finale in campo neutro, decisa dal sorteggio.
L’Italia, da testa di serie, affronterà in semifinale una squadra della quarta fascia, tra Romania, Svezia, Macedonia del Nord e Irlanda del Nord. Sarà poi il campo a determinare se ci sarà bisogno della finale per raggiungere il Mondiale.
Le altre possibili teste di serie sono Turchia, Ucraina e Polonia, mentre Galles, Scozia, Ungheria e Repubblica Ceca dovrebbero collocarsi in seconda fascia. Tutti i verdetti arriveranno il 18 novembre, con il sorteggio decisivo previsto tre giorni dopo: lì conosceremo il percorso verso il sogno Mondiale.
“Al Mondiale ci saremo”
Gianluigi Donnarumma guarda al futuro con fiducia e determinazione. In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, il portiere azzurro ha parlato della corsa verso il Mondiale 2026, assicurando che questa volta l’Italia non mancherà l’appuntamento.
“La terza volta non accadrà, questa Nazionale finirà dentro al prossimo Mondiale. Non ho dubbi”, dice.
Un gruppo unito e pronto alla sfida dei playoff
Il capitano della Nazionale ha poi sottolineato l’importanza delle esperienze passate, che hanno lasciato insegnamenti preziosi: “Le lezioni del passato hanno un senso se le fai tue. Non sottovaluteremo nessuno, non avrebbe senso”.
Donnarumma ha infine evidenziato la forza del gruppo e la serenità con cui gli azzurri si preparano ai playoff: “Questo gruppo si vuole bene e si farà trovare pronto. La parola playoff non ci spaventa, non ci condizionerà”.