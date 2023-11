Messaggio Chiaro dalla Curva A: ‘Vincere il Tricolore Non Vi Dà Impunità’

Gli ultras della Curva A del Napoli hanno inviato un messaggio forte ai giocatori con uno striscione esposto allo Stadio Maradona.

Notizie calcio Napoli – Gli ultras della Curva A del Napoli hanno inviato un messaggio chiaro e diretto ai calciatori della squadra con uno striscione affisso all’esterno dello Stadio Diego Armando Maradona. Il messaggio è una reazione alla deludente prestazione della squadra sotto la guida di Rudi Garcia.

Delusione e Aspettative Infrante

Il Napoli, guidato da Rudi Garcia, ha deluso le alte aspettative di tifosi e addetti ai lavori. La qualità di gioco mostrata dalla squadra è stata inferiore rispetto al passato, e le speranze di vittoria dello scudetto sembrano ormai svanite, con un distacco significativo dai leader della classifica, l’Inter.

Cambio di Allenatore e Responsabilità Condivisa

In risposta a questa situazione, il presidente Aurelio De Laurentiis ha deciso di esonerare Garcia, affidando la squadra a Walter Mazzarri. Tuttavia, la responsabilità del deludente inizio di stagione non è stata attribuita esclusivamente all’allenatore. Lo striscione della Curva A, che recita: “A pagare è stato l’allenatore, ma sia ben chiaro ad ogni calciatore… non vi dà l’impunità aver vinto il tricolore”, sottolinea che anche i giocatori devono assumersi la loro parte di responsabilità.

Chiamata alla Reazione

I tifosi partenopei si aspettano una reazione immediata dalla squadra, iniziando dal prossimo match contro l’Atalanta. Lo striscione rappresenta non solo una critica, ma anche un invito a dimostrare sul campo la qualità e la determinazione che hanno portato il Napoli a vincere il tricolore in passato.