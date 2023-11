VIDEO: Di Lorenzo e la Sorpresa di Giuffredi sul Napoli

Giovanni Di Lorenzo parla del suo arrivo a Napoli come una sorpresa orchestrata dal suo procuratore Mario Giuffredi.

Notizie calcio Napoli – Durante la conferenza di presentazione del libro ‘La strada di un sogno’ del suo procuratore Mario Giuffredi, Giovanni Di Lorenzo ha rivelato come il suo trasferimento al Napoli sia stato una sorpresa orchestrata da Giuffredi. Il video della conferenza è stato fornito dal collega di Sportitalia, Luca Cerchione.

De Laurentiis e le Sue Dichiarazioni Sorprendenti

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, noto per le sue uscite spesso sorprendenti, non ha deluso le aspettative nemmeno in questa occasione. Durante l’evento, ha rilasciato dichiarazioni forti, in particolare riguardo a un possibile rigore non concesso agli ucraini durante una partita della Nazionale italiana.

La Reazione di Di Lorenzo

Il Mattino ha analizzato la reazione di Di Lorenzo, capitano del Napoli e protagonista nella partita dell’Italia contro l’Ucraina, alle parole di De Laurentiis. Il calciatore è apparso imbarazzato e paralizzato, ascoltando in silenzio le parole del suo presidente. De Laurentiis, presente all’evento che celebrava il libro di Giuffredi, ha criticato apertamente la Nazionale guidata dal ct Spalletti, prima di fare una leggera inversione di marcia nelle sue affermazioni.

Un Momento di Tensione

La situazione ha creato un momento di tensione, con Di Lorenzo, uno dei leader della Nazionale e del Napoli, che non si aspettava un “fuoco amico” dal suo presidente. Le parole di De Laurentiis sul rigore negato agli ucraini hanno aggiunto ulteriore imbarazzo alla situazione.

In questo contesto, la rivelazione di Di Lorenzo sul suo arrivo a Napoli, descritto come una sorpresa pianificata dal suo procuratore Giuffredi, ha aggiunto un ulteriore elemento di interesse alla serata, che ha visto la comunità del Napoli riunita attorno alla figura di Giuffredi e al suo libro, il cui ricavato sarà devoluto interamente alla fondazione di don Luigi Merola.