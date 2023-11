VIDEO – De Laurentiis e la Confessione sull’Esonero di Garcia

Aurelio De Laurentiis rivela le sue responsabilità nell’esonero di Rudi Garcia durante la presentazione del libro del procuratore Mario Giuffredi.

Notizie calcio Napoli – Durante l’evento di presentazione del libro del procuratore Mario Giuffredi, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha affrontato un argomento delicato: l’esonero di Rudi Garcia. L’edizione odierna di Repubblica ha approfondito la questione, evidenziando le parole del presidente.

Un Tentativo di Sostegno Fallito

De Laurentiis ha ammesso di aver tentato in tutti i modi di evitare un cambiamento alla guida tecnica della squadra, trasferendosi per circa un mese al Konami Training Center di Castel Volturno. Questo sforzo era volto a sostenere Garcia, che si trovava in una situazione difficile. Tuttavia, il presidente ha riconosciuto due responsabilità principali: aver scelto Garcia in estate e non essere riuscito a stargli più vicino in un momento critico.

Il Ritorno di Mazzarri

Nonostante gli sforzi di De Laurentiis, la situazione non ha mostrato segni di miglioramento, rendendo inevitabile l’esonero di Garcia. Questo ha portato al ritorno a sorpresa di Walter Mazzarri, una mossa che ha segnato una svolta significativa per la squadra. La decisione di De Laurentiis riflette la sua volontà di invertire la tendenza negativa e di riportare il Napoli su un percorso di successo.

In questo contesto, le parole di De Laurentiis hanno offerto una prospettiva più profonda sulla situazione interna del club, mostrando un lato umano e riflessivo del presidente nel gestire le complesse dinamiche di una squadra di calcio di alto livello.