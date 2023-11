Del Genio: “Avete visto cosa sta accadendo. Una vergogna”

Paolo Del Genio, critica severamente il sovraffollamento del calendario calcistico e i rischi di infortuni per i giocatori.

Notizie calcio Napoli – Paolo Del Genio, ai microfoni di Telecapri, ha espresso un giudizio severo e senza mezzi termini sullo stato attuale del calcio moderno, in particolare sul sovraffollamento del calendario e i rischi che questo comporta per i calciatori.

La Denuncia di De Laurentiis

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è stato tra i primi a sollevare il problema degli eccessivi impegni dei calciatori con le rispettive nazionali. Questa situazione porta spesso a seri infortuni che penalizzano i club. Un esempio lampante è quello di Victor Osimhen, attaccante del Napoli, che ha subito vari infortuni giocando per la Nigeria. La sua assenza si farà sentire anche quando sarà impegnato in Coppa d’Africa insieme a Anguissa.

Del genio: Critiche al Calendario e alla Gestione delle Società

Del Genio ha sottolineato come gli impegni si accavallino in modo “assurdo e vergognoso”, portando a infortuni gravi come quelli di Gavi del Barcellona e di Erling Haaland con la nazionale. Questa situazione è stata definita dal giornalista una “vergogna assoluta”. Ha inoltre criticato la risposta delle società a questa problematica, facendo riferimento alla controversa proposta della Superlega come esempio di reazione sbagliata.

La posizione di Del Genio riflette una crescente preoccupazione per la salute e il benessere dei giocatori, messi a rischio da un calendario sempre più fitto e da pressioni commerciali crescenti. La sua voce si aggiunge a quella di altri esperti e professionisti del settore che chiedono una revisione del calendario per proteggere gli atleti e garantire la qualità dello sport.