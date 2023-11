Napoli, Zielinski e Osimhen non arrivano buone notizie: Le ultime

Aggiornamenti sulle condizioni di Piotr Zielinski e Victor Osimhen, presenza a rischio per la partita contro l’Atalanta.

Notizie calcio Napoli – Le ultime notizie dal campo per il Napoli non sono delle più rassicuranti, soprattutto in vista dell’imminente confronto con l’Atalanta. Secondo quanto riportato da “Il Mattino”, Piotr Zielinski si avvicina a un forfait per la prossima partita.

Zielinski in Difficoltà

“I guai sono come le ciliegie, una tira l’altra,” così inizia il report su Zielinski. La tonsillite del centrocampista polacco è un problema serio, e il dottor Canonico insieme al suo staff medico sta prendendo tutte le precauzioni necessarie. Con un riposo assoluto imposto, Zielinski potrebbe al massimo sperare in una presenza in panchina, una situazione non ideale per il giocatore chiave del Napoli sotto la guida di Spalletti e Garcia.

Osimhen Lotta per il Recupero

La situazione di Victor Osimhen non è meno preoccupante. Il suo processo di guarigione dall’infortunio continua a essere un argomento di grande interesse, ma le possibilità di vederlo in campo contro l’Atalanta sembrano scarse. “Il nigeriano si è allenato a parte anche ieri, e il tempo non gioca a suo favore,” riporta “Il Mattino”. Sebbene ci sia una leggera possibilità di convocazione, è più probabile che il suo ritorno avvenga in panchina nella partita contro il Madrid. Il piano di recupero è cauto e misurato, rendendo difficile la sua presenza a Bergamo, un fatto che genera grande dispiacere per l’allenatore Mazzarri.

Le Alternative di Mazzarri

Di fronte a queste assenze, Mazzarri potrebbe dover fare affidamento su Raspadori e Simeone per colmare il vuoto lasciato da Zielinski e Osimhen. La squadra si prepara a una sfida difficile, ma con la profondità e la qualità del suo roster, il Napoli rimane competitivo.