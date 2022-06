Mertens non rinnova: la Lazio spera nella rottura definitiva col Napoli

Calciomercato Napoli, il rinnovo di Dries Mertens è ancora molto complicato, con la Lazio che spera di poter ingaggiare il belga. Maurizio Sarri è l’uomo del destino per il belga, il tecnico che lo ha trasformato da esterno ad attaccante centrale, in grado di diventare il miglior bomber della storia del Napoli. Insomma l’attrazione Sarri per Mertens non è un fattore da escludere, anche se a Roma andrebbe a fare (forse) il vice di Ciro Immobile.

Secondo Tuttosport la Lazio è “è pronta a sferrare l’affondo decisivo in caso di rottura definitiva tra il belga e il Napoli”. Una rottura che può starci, dato che il presidente De Laurentiis su Mertens ha fatto chiaramente capire che non andrà oltre una certa cifra (al massimo 1,5 milioni di euro di ingaggio). La responsabilità è stata scaricata tutta sul giocatore, che è idolatrato dai tifosi. Proprio i tifosi sono stati scossi da una storia di Tommaso Starace, in cui appare anche Mertens. In tanti hanno pensato che fosse un segnale d’addio lanciato dallo storico magazziniere del Napoli, che però è anche un grande amico del giocatore belga. La vicenda Mertens resta molto complicata, anche perché il giocatore dovrà attendere che scada il suo contratto con il Napoli a giugno del 2022 per firmare ufficialmente con un altro club, questo perché è legato da una clausola unilaterale alla SSCN.