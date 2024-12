Meret-Napoli: accordo fino al 2028

L’estremo difensore e il club azzurro hanno trovato l’intesa sulla durata del contratto. Resta da definire la parte economica.

Il Napoli continua a lavorare sui rinnovi in vista del mercato invernale. Tra le priorità del club azzurro c’è la situazione contrattuale di Alex Meret, insieme a quella di Khvicha Kvaratskhelia, entrambi considerati elementi chiave della rosa a disposizione di Antonio Conte.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, per il portiere friulano sarebbero stati fatti significativi passi avanti: “Il club partenopeo e l’estremo difensore hanno raggiunto un accordo sulla durata del prolungamento, con la firma che, se dovesse arrivare, sarà fino al 30 giugno 2028”.

Resta però ancora da risolvere la questione economica. “Manca ancora l’accordo sull’ingaggio”, rivela la fonte, “con la differenza tra le parti che per il momento non è così sottile. Nelle prossime settimane andranno comunque avanti i colloqui e si lavorerà per riuscire a trovare l’intesa”.

La volontà del portiere di proseguire la sua avventura in maglia azzurra potrebbe risultare decisiva per la positiva conclusione della trattativa. “Il giocatore vuole restare al Napoli”, conferma Tuttomercatoweb, “e per questo motivo si respira fiducia per la definitiva fumata bianca”.