Meret in scadenza, Giuntoli lavora su due nomi top

Il futuro del portiere Alex Meret è sotto la lente di ingrandimento del Napoli, Due nomi sul taccuino di Giuntoli.

Il Napoli è già proiettato al futuro, con la squadra impegnata non solo nella corsa al titolo, ma anche nel pensare alle strategie per mantenere il proprio livello competitivo. Il club azzurro è impegnato nella valutazione di diverse opzioni per quanto riguarda i suoi portieri, tra cessioni, rinnovi di contratto e nuovi acquisti.

Al centro dell’attenzione c’è Alex Meret, il portiere titolare che ha dimostrato di avere le qualità necessarie per essere un pilastro della squadra. Il suo rendimento è stato eccezionale, con soli 24 gol subiti in 35 partite giocate in tutte le competizioni, e ben 17 clean sheet all’attivo.

Tuttavia, la scadenza del suo contratto a giugno 2024 ha portato il club ad esplorare le opzioni disponibili, in modo da non lasciare nulla al caso. In particolare, secondo quanto rivela il giornalista Marco Azzi, la clausola di rinnovo automatico fino al 2025 potrebbe rappresentare un elemento importante per definire il futuro di Meret al Napoli.

Ma non è solo Meret ad essere al centro delle attenzioni del club. Tra le opzioni valutate ci sono anche due top sul taccuino di Giuntoli: Il giovane Vicario dell’Empoli, già protagonista a soli 26 anni sia in Serie A che in Nazionale, e il ventunenne Caprile del Bari, che ha già mostrato grandi doti tra i pali e in nazionale Under 21.

Insomma, il Napoli guarda avanti, e lo fa con la consapevolezza che la squadra ha bisogno di un portiere di grande qualità per continuare a competere ai massimi livelli. Che sia Meret o un nuovo acquisto, la certezza è che il club azzurro non lascerà nulla al caso.