Mercato Napoli, in tre via a gennaio. Torna di moda il profilo di Faraoni

Scelte di Mercato: il Napoli valuta le partenze di Gaetano, Zanoli e Zerbin e riflette su nuovi acquisti tra cui quello di Faraoni.

MERCATO NAPOLI. Il Napoli potrebbe vedere tre dei suoi giocatori in uscita durante il mercato invernale di gennaio, come sottolineato da Emanuele Cammaroto nel suo recente editoriale per NapoliMagazine. La società sta valutando attentamente le prossime mosse da compiere per soddisfare le richieste di alcuni giocatori desiderosi di ottenere più spazio di gioco.

Secondo quanto riportato da Cammaroto, Gianluca Gaetano è uno dei giocatori che cerca maggiori opportunità di gioco. Diverse squadre, tra cui Empoli, Verona, Lecce e Sassuolo, sono interessate a lui. Tuttavia, nonostante il potenziale di Gaetano, sembra non abbia avuto sufficienti occasioni per dimostrare il suo valore, avendo giocato solo 26 minuti in campionato. Di conseguenza, l’opzione di un prestito sembra essere sul tavolo per il giovane talento.

Anche Alessandro Zanoli, ex Sampdoria, è alla ricerca di nuove opportunità, con il suo agente che ha già avanzato la richiesta di un prestito. Nonostante le proposte respinte in estate da Genoa e Sporting Lisbona, Zanoli non ha avuto spazio in squadra sotto la gestione di Garcia.

Cammaroto inoltre rivela che il Napoli sta nuovamente considerando l’idea di acquistare Faraoni, un’opzione che era stata bloccata in estate. Sembrerebbe che Zerbin, anch’esso fuori dai radar in questa stagione, potrebbe cambiare squadra, con il Frosinone interessato, ma non l’unico club sulle sue tracce.