Nel Napoli di Garcia ci sono quattro ‘intoccabili’: ecco di chi stiamo parlando

Meret, Di Lorenzo, Lobotka e Zielinski sono i quattro giocatori chiave di Garcia, quelli a cui il mister del Napoli non può rinunciare.

Nell’ambito della sua esperienza con il Napoli, Rudi Garcia ha dimostrato una notevole fiducia in quattro giocatori chiave. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, i quattro “intoccabili” sono stati identificati come Meret, Di Lorenzo, Lobotka e Zielinski. Questi giocatori hanno goduto di un tempo di gioco significativamente maggiore rispetto ai loro compagni di squadra, con solo gli ultimi due che hanno rinunciato a qualche minuto nel finale di alcune partite.

In particolare, Meret, Di Lorenzo, Lobotka e Zielinski sono stati schierati in campo in modo costante, dimostrando la loro centralità nel sistema di gioco di Garcia. Tuttavia, va notato che Osimhen avrebbe fatto parte di questo gruppo “intoccabile” se non fosse stato per uno stiramento che lo ha tenuto fuori per gli ultimi 20 giorni, tranne che nella partita contro il Lecce, dove Simeone ha preso il suo posto da titolare.

Il Mattino riferisce anche che ci sono altri giocatori che hanno superato i mille minuti di gioco in campo (su 15 partite), come Kvaratskhelia, che si è fermato solo a causa di problemi fisici. Politano, con 979 minuti, ha trovato continuità e maggiore presenza, soprattutto senza la competizione diretta con Lozano. Nel duello per la fascia sinistra, Olivera ha prevalso con 838 minuti rispetto ai 492 di Mario Rui.

Ma ci sono anche giocatori che hanno avuto un impatto limitato, come Zanoli, Lindstrom, Gaetano e Zerbin, i quali hanno giocato pochissimo.