Risultati altalenanti e prestazioni non da ‘urlo’, ma il tifo non manca: la media dei 45.765 è figlia del trionfo

Non scende il sostegno dei tifosi del Napoli al Maradona nonostante le prestazioni altalenanti della squadra guidata da Rudi Garcia.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Nonostante una prestazione deludente e il pareggio contro l’Union Berlino, il sostegno dei tifosi del Napoli rimane saldo. Lo stadio Maradona continua a vedere numeri positivi in termini di affluenza, come riportato dal Corriere dello Sport: “I 228.824 che in campionato si sono sempre dati appuntamenti per il fischio d’inizio, certo sono l’eredità di quell’anno fantastico, ovvio partano anche dallo zoccolo duro dei venticinquemila abbonati, ma non solo”.

Questi numeri rappresentano non solo un seguito appassionato ma anche un atto di fiducia verso una squadra che, nonostante prestazioni altalenanti, continua a ispirare speranza dopo la vittoria dello scorso campionato. Secondo il quotidiano capitolino, “la media di 45.765 è figlia del trionfo, e ci sta, ma pure il rigurgito d’una città che contro il Milan non si è sottratta al proprio ‘dovere’, ha spalancato le porte del ‘vecchio’ San Paolo a 52.250 e ha provato a resistere, in difesa di quel capolavoro che resta a sette punti, lontano ma non irrecuperabile”.

Nonostante le sfide sul campo, la forza della tifoseria partenopea si rivela un elemento cruciale per il Napoli, incarnando la passione che continua a sostenere la squadra anche nei momenti meno brillanti.