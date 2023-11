Sarnatato: “ADL sempre a Castel Volturno? Così depotenzia anche la sua figura”

Il giornalista Dario Sarnataro si è soffermato sulla presenza costante del patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, a Castel Volturno.

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è diventato una presenza costante a Castel Volturno, suscitando critiche da parte del giornalista Dario Sarnataro. Secondo il cronista campano, questa continua presenza potrebbe compromettere non solo l’immagine dell’allenatore Rudi Garcia ma anche gli obiettivi della dirigenza.

Sarnataro, nel corso di un’intervista a Radio Marte riguardo alla prossima partita contro l’Empoli, ha sottolineato l’importanza del match come uno spartiacque per il futuro del Napoli. Non limitando il discorso solo ai risultati, il giornalista ha evidenziato la necessità di capire se la squadra possa realmente crescere. La sua preoccupazione è che, nonostante un miglioramento nel rendimento dopo la sosta per le Nazionali, la presenza costante di De Laurentiis a Castel Volturno possa depotenziare la figura del presidente, trasformando la sua presenza da situazione di emergenza a qualcosa di più consueto.

“Napoli-Empoli è uno spartiacque del futuro degli azzurri. Credo che il problema non sia solo legato ai risultati, perché bisogna capire se questa squadra possa davvero crescere, altrimenti la stagione può diventare complicata per il Napoli e i suoi obiettivi. Crescere rispetto all’attuale rendimento deve essere un traguardo da raggiungere. Se Aurelio De Laurentiis va sempre a Castel Volturno, però, depotenzia anche la sua figura: non è più un’emergenza, se c’è sempre“.

La sfida di domenica contro l’Empoli, in programma allo stadio ‘Diego Armando Maradona’ di Fuorigrotta alle ore 12:30, rappresenterà un banco di prova cruciale dopo il passo falso con l’Union Berlino in Champions League.