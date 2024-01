Mercato Napoli, tre giocatori hanno detto ‘no’ ad ADL. In arrivo anche un quarto rifiuto?

Il Napoli di De Laurentiis affronta sfide nel calciomercato. Tre ‘no’ alle porte, ma il club non molla. Ultime trattative e incognite sul futuro.

NOTIZIE MERCATO NAPOLI. Il mercato invernale si sta rivelando una sfida impegnativa per il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Nonostante la chiusura dell’affare per l’acquisto di Pasquale Mazzocchi, il club partenopeo ha ricevuto un duro colpo con il rifiuto di tre giocatori chiave.

Il terzino Pasquale Mazzocchi, arrivato dalla Salernitana, ha debuttato nel recente match contro il Torino in modo controverso, lasciando spazio a diversi dubbi sulla scelta dell’acquisto. Il Napoli è in cerca di rinforzi, soprattutto in vista di un centrocampista e di almeno un difensore centrale, ma il mercato si sta improvvisamente complicando.

Secondo le ultime indiscrezioni rilasciate da Valter De Maggio durante il programma “Radio Goal” su Kiss Kiss, tre giocatori hanno già respinto le offerte di Aurelio De Laurentiis. Si tratta di Dragusin, Kiwior, e Tomiyasu, che avrebbero preferito altre destinazioni come Tottenham o Bayern Monaco. Il rifiuto di questi giocatori rappresenta un ostacolo significativo per il Napoli, che vede sfumare le sue opzioni di rinforzo difensivo.

Valter De Maggio ha dichiarato: “Kiwior, Tomiyasu e Dragusin hanno detto di no ad Aurelio De Laurentiis. E si rischia anche un quarto no…”. Nonostante il giornalista non abbia rivelato chi potrebbe essere il quarto rifiuto, l’attenzione si concentra su Samardzic, il cui trasferimento al Napoli non è ancora stato ufficializzato.

Il centrocampista sembrava essere a un passo dall’accordo, ma l’operazione non è stata ancora chiusa. Il Napoli è ora alle prese con la sfida di convincere il giocatore a unirsi alle loro fila.