Napoli in ritiro da stasera: decisione confermata da De Laurentiis dopo la sconfitta con il Torino

Il presidente De Laurentiis annuncia il ritiro punitivo in seguito alla deludente prestazione contro il Torino, con il derby contro la Salernitana in vista.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il Napoli, reduce dalla pesante sconfitta contro il Torino, si ritirerà in un albergo di Pozzuoli a partire da questa sera, come confermato da Aurelio De Laurentiis. La decisione è stata resa nota da Marco Azzi sull’edizione online di Repubblica, rivelando che la squadra si allenerà nel pomeriggio prima di trasferirsi nella struttura solitamente utilizzata per i ritiri pre-partita.

La mossa è stata motivata dalla recente caduta al nono posto in classifica dei campioni d’Italia dopo il confronto con il Torino. Il ritiro punitivo è previsto fino a sabato, giusto in tempo per il delicato derby al Maradona contro la Salernitana. Ma non è esclusa la possibilità che venga interrotto prima, considerando il viaggio imminente del Napoli in Arabia per la Supercoppa italiana la domenica successiva.

Il tecnico Walter Mazzarri, squalificato e costretto a guardare la disfatta di Torino dalla tribuna, ha avuto un lungo colloquio con De Laurentiis dopo la partita. Sebbene il direttore sportivo Meluso abbia rinnovato la fiducia al tecnico toscano, la situazione resta incerta, e nessuna posizione sembra al momento solidamente stabile.