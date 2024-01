Crisi Napoli, Lo Monaco: “Mazzarri presentato male, ma ecco il vero responsabile”

Lo Monaco si è soffermato su Walter Mazzarri, gettando luce sul vero responsabile di questa difficile crisi in cui versa il Napoli.

Il Napoli attraversa un periodo di crisi profonda, e le voci sulle responsabilità di questo tracollo si fanno sempre più insistenti. Pietro Lo Monaco, noto dirigente sportivo, ha espresso il suo punto di vista in un’intervista esclusiva a Radio Goal, smascherando le scelte errate che hanno portato i partenopei al nono posto in classifica dopo la sconfitta contro il Torino. In particolare, Lo Monaco ha messo sotto accusa la presentazione di Walter Mazzarri e ha gettato luce sul vero responsabile di questa difficile situazione.

Secondo Lo Monaco, l’ex tecnico dell’Inter è stato presentato male, con aspettative irrealistiche e un futuro incerto già deciso, indipendentemente dai risultati ottenuti in campo. “Perché parlare di lui come di un traghettatore? Perché stabilire che a fine stagione, a prescindere dal rendimento della squadra, sarebbe andato via?” ha dichiarato Lo Monaco, smascherando le scelte sbagliate che hanno contribuito alla crisi attuale.

Il dirigente sportivo ha escluso Luciano Spalletti come responsabile della situazione, definendo le voci su di lui come “cavolate”. Lo Monaco ha evidenziato che le vere responsabilità risiedono nelle scelte sbagliate fatte riguardo a Mazzarri, sottolineando un presunto disaccordo tra le decisioni della società e il reale potenziale della squadra.

“Luciano Spalletti responsabile della crisi del Napoli? Non diciamo cavolate. Walter Mazzarri è stato già presentato male. Perché parlare di lui come di un traghettatore? Perché stabilire che a fine stagione, a prescindere dal rendimento della squadra, sarebbe andato via? Le scelte fatte sono state sbagliate e ora il Napoli ne sta pagando le conseguenze. Sappiamo bene dove stanno le responsabilità”, ha aggiunto Lo Monaco, lasciando intendere un chiaro riferimento alla dirigenza del club.