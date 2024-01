Napoli, svolta di mercato: con Petrachi nuovo DS, arriva anche Antonio Conte?

Napoli scommette su Gianluca Petrachi come DS e Antonio Conte come allenatore. La svolta di mercato potrebbe riportare i partenopei al successo.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il Napoli sembra pronto ad una mossa strategica per risollevare le sorti della squadra, e il nome al centro di tutte le voci è Gianluca Petrachi, ex dirigente di Roma e Torino. Secondo le ultime notizie, il presidente Aurelio De Laurentiis sarebbe seriamente interessato a portare Petrachi a Napoli come nuovo Direttore Sportivo.

L’analisi della situazione da parte della redazione di Tuttosport indica chiaramente che il cambiamento dirigenziale è necessario per raddrizzare la rotta della squadra partenopea. Secondo la testata: “L’unica vera opzione che il patron ha per rimettere in sesto la squadra è di mettere sotto contratto un direttore sportivo di spessore”. In questo contesto, il nome di Petrachi circola con forza, con l’ex DS del Torino visto come un professionista in grado di gestire una situazione critica e riportare il Napoli ai vertici.

Il compito principale che spetterebbe a Petrachi, secondo le voci, sarebbe quello di “individuare il nome dell’allenatore con il quale mettere mano al prossimo anno ad un progetto tecnico”. E sembra che ci sia un indizio significativo: la presenza di Antonio Conte sugli spalti durante l’ultimo match. Secondo quanto riportato dal quotidiano, questa presenza potrebbe essere più di un semplice caso. “La presenza di Conte (salentino come Petrachi e suo amico, ndr) nella tribuna dello stadio Grande Torino potrebbe essere il segnale del desiderio di De Laurentiis di ripartire in estate con il botto”, si legge sul giornale piemontese.